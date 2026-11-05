La JEP tendrá un nuevo presidente. Estos serán sus principales retos

Este jueves 5 de noviembre, a las 9 de la mañana, Danilo Rojas Betancourth se posesionará como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Su posesión se presentará en uno de los momentos más trascendentales y complejos en la corta historia del Tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 con la guerrilla de las Farc.

Rojas Betancourth tendrá que enfrentarse de entrada a las discusiones que avanzan en el Senado frente a las propuestas que piden, en un caso, revisar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y, segundo, ponerle fin en el año 2028.

El saliente presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Y es que ya la Comisión Primera del Senado de Colombia aprobó, en primer debate, un proyecto de acto legislativo presentado por el senador Enrique Gómez Martínez de Salvación Nacional que busca evitar que la JEP se prorrogue más allá de marzo de 2028.

En la iniciativa se señala que los expedientes que cursan en la JEP pasen a conocimiento de la justicia ordinaria, es decir, de la Fiscalía General.

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El proyecto fue aprobado con 10 votos a favor y le restan siete debates en el Congreso.

Igualmente, en paralelo, se debate la propuesta de recorte presupuestal para “recortarle” 100 mil millones el presupuesto de funcionamiento de la JEP para el año 2027, con el fin de trasladar dichos recursos al Consejo Superior de la Judicatura y atender así la crisis financiera que golpea a la Rama Judicial.

En su último discurso como presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, calificó como un “error histórico” si se aprueban estas propuestas.

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“Esas iniciativas que están cursando para acabar el periodo de la JEP buscan acabarla antes de los juicios. Es un pésimos mensaje que busca que muchas de estas conductas no terminen en sentencias”, precisó. “Eso es impunidad”.

“Va a existir una enorme frustración de las víctimas”, añadió el magistrado quien asegura que sería la primera vez en la historia que se acabe con un tribunal transicional. “No están midiendo eso”.

Para Ramelli, durante años, muchos de estos expedientes no se movieron en la justicia ordinaria, lo que representa un caso de impunidad.

“Crean una enorme inseguridad jurídica y le están abriendo las puertas a la justicia internacional. Eso es lo que están haciendo”, reclamó el magistrado.