Golpe al ELN: cae alias Carrito, cabecilla y hombre de confianza del máximo jefe de la organización

El Ejército Nacional informó sobre la captura de alias Carrito, señalado integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien sería una de las personas encargadas de manejar las finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

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El procedimiento se llevó a cabo en zona rural del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, durante una operación coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte de la institución, el hombre fue detenido en la vereda Nueva Mina, en medio de una ofensiva militar en la que participaron unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 y el Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 1. La operación también contó con el apoyo de las capacidades aéreas y de la Policía Nacional.

Según el Ejército, alias Carrito sería el actual cabecilla del Frente Resistencia Guamocó y tendría bajo su responsabilidad el manejo financiero del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Además, sería hombre de confianza de alias Omar o Casinga, señalado máximo cabecilla de esa estructura armada.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron varios elementos que, de acuerdo con el balance oficial, estarían relacionados con las actividades de esta estructura ilegal. Entre ellos se encuentran un arma corta, tres proveedores, 63 cartuchos y una granada de mano.

A este material se suman dos lingotes de oro fundido y más de 233 millones de pesos en efectivo. Las autoridades también reportaron el hallazgo de dos teléfonos celulares y 42 memorias USB, dispositivos que quedaron en poder de los organismos correspondientes para las investigaciones.

Tanto el capturado como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Sijín de la Policía Nacional de Antioquia, con el propósito de adelantar el proceso de judicialización.

El Ejército señaló que la detención de alias Carrito representa una afectación a las redes de mando y control del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, así como a sus alianzas y coordinaciones operativas con la Subestructura 4 del Bloque Magdalena Medio, grupo armado residual.

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La institución también sostuvo que el resultado afecta las finanzas de esa organización, al interrumpir presuntamente el flujo de recursos provenientes de la extracción ilícita de minerales, especialmente oro, en el sur de Bolívar. Según el reporte, estas rentas serían utilizadas para financiar actividades criminales y el tráfico de armas.

El Ejército aseguró que la operación también representa un impacto sobre las dinámicas de desplazamiento forzado y confinamiento que, según la institución, afectan a comunidades rurales de la región.