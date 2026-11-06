Deicy Jiménez denunció un perfil falso de ella en Facebook y aclara cuál es su cuenta oficial

Deicy Jiménez, quien reveló en SEMANA los ‘sexocontratos’ del expresidente Gustavo Petro que previamente había advertido, denunció que se están pasando por ella en una cuenta de Facebook en la que están publicando chats y fotos falsas con el exmandatario.

La revelación de los ‘sexocontratos’ que hizo Jiménez ya llegó a las autoridades. El pasado 5 de noviembre, la denunciante estuvo en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para entregar su dispositivo móvil, considerado un elemento material probatorio clave dentro de la investigación.

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A través de la cuenta de Instagram oficial de Deicy Jiménez, la mujer denunció la creación de esta cuenta de Facebook. Mediante una historia en la red social en mención, la denunciante le aclaró al país que no es ella quien está detrás del perfil.

Deicy Jiménez denunció la existencia de una cuenta que se está haciendo pasar por ella en Facebook. Foto: SEMANA

La cuenta falsa que denunció la propia mujer ya acumula miles de interacciones y de seguidores. Además, está publicando videos y fotos creadas con IA en los que falsamente aparecen la mujer y Gustavo Petro. A la hora de publicación de este artículo, la cuenta publicó una foto de Jiménez con el expresidente y una foto de ella comprando un carro.

Se conoció que esta cuenta fue creada el mismo jueves y, aunque las autoridades no lo han establecido, alertan por su incidencia en medio de un proceso judicial en el caso de Deicy.

El hallazgo del perfil falso cobra relevancia procesal debido a que Jiménez ha utilizado sus canales oficiales para publicar material probatorio sobre sus denuncias. Un video publicado por ella probaría su vínculo con Gustavo Petro. Esto, a través de la cuenta de Instagram @deicyjimenez_, su perfil oficial.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

Las autoridades indagan si la creación de esta cuenta busca confundir a la opinión pública, implantar evidencia apócrifa y desviar las pesquisas judiciales en curso.

De hecho, la creación del perfil coincide con la maratónica declaración rendida por Jiménez este jueves ante la Fiscalía General de la Nación, la cual se extendió hasta la medianoche.

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Jiménez señaló a Petro como el supuesto responsable de conseguirle contratos del Estado a cambio de favores sexuales y la Fiscalía adelanta las investigaciones para corroborar la veracidad de esta denuncia.

Días después de que la denuncia salió a la luz, el país conoció los contratos que esta mujer tuvo en los últimos años con el Estado. Entre estos, destacó una vinculación de unidad de trabajo legislativo (UTL) de Pizarro en el Senado de la República.

Precisó que una de esas vinculaciones fue en la unidad de trabajo legislativo (UTL) de María José Pizarro en el Senado de la República. Esta vinculación laboral por 34 millones de pesos se dio para apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado, liderada por la congresista del Pacto Histórico.