Golpe a bandas extorsivas en Colombia: 109 capturados en redada anunciada por De La Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció por medio de su cuenta en la red social X los resultados de la operación Ópalo, que dejó 109 personas capturadas por el delito de extorsión en varias regiones del país.

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“La Operación Ópalo, liderada por nuestra Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, la Fuerza Aérea y otras autoridades, dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades del país: 81 por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos conexos, tras 29 diligencias de allanamiento”, dijo el mandatario de los colombianos.

El presidente sostuvo que los golpes los están realizando contra todas las estructuras criminales que delinquen en Colombia para que respondan ante la justicia por el daño y dolor que han causado.

“Este contundente resultado golpeó al Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños, Los Satanás y otras organizaciones criminales. En La Guajira también cayeron alias ‘Chavalito’ y alias ‘115’, señalados de participar en sicariato, extorsión y tráfico de drogas”, dijo.

También dio a conocer que lograron la captura de “un presunto extorsionista señalado de intimidar al sector transportador en Casanare y de estar vinculado con la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal”.

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De La Espriella aprovechó para enviarle un mensaje contundente a las bandas criminales que intentan colocar en jaque la seguridad en las diferentes regiones del país, donde las autoridades llevan a cabo sus investigaciones para seguir dando duros golpes.

“A los secuestradores, extorsionistas y organizaciones criminales les advierto: tienen los días contados. LOS VAMOS A PERSEGUIR hasta acabar con ustedes como el cáncer que son. ¡Vamos a liberar a Colombia por la razón o por la fuerza, en el marco de la Constitución y la ley!“, agregó.

Finalmente, aprovechó y envió un mensaje a todos los integrantes de la Fuerza Pública: “Felicito a nuestros policías, integrantes de la Fuerza Aérea y a todas las autoridades que participaron en esta operación”.