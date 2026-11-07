Ingenieros militares ayudan a reconstruir casas tras ataque terrorista en Planadas, Tolima

Este sábado 7 de noviembre, el Ejército Nacional dio a conocer que sus ingenieros militares se encuentran ayudando a la reconstrucción de las viviendas que terminaron afectadas tras el atentado terrorista de las disidencias de las Farc en Planadas, en el departamento del Tolima.

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En este ataque con explosivos murieron cuatro personas y otras 17 más resultaron lesionadas. Los soldados que apoyan estas labores pertenecen a la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres; y adelantan trabajos de remoción de escombros y apoyan la disposición de materiales para la reconstrucción.

Soldados ayudan a reconstruir viviendas afectadas por ataque terrorista en Planadas, Tolima. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Los uniformados realizan labores de manejo de desastres, reducción y remoción de escombros, además de recibir, descargar y organizar los materiales de construcción que serán destinados a la recuperación de las viviendas y la infraestructura afectada”, detalló la institución militar.

Asimismo, precisaron que la ayuda humanitaria, gestionada por la Gobernación del Tolima, incluye 7000 bloques de ladrillo, 580 bultos de cemento y 2000 tejas, elementos que permitirán avanzar en las reparaciones de los hogares damnificados.

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“Cabe resaltar que estas acciones se desarrollan de manera articulada con la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Planadas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de coordinar la entrega de las ayudas y atender las necesidades de la comunidad”, sostuvieron.

En la noche del domingo 1 de noviembre se registró un grave atentado terrorista en el municipio de Planadas, Tolima, que dejó 4 personas muertas y 17 heridas. Foto: Suministrada a Semana

El acompañamiento de los soldados también ha sido reconocido por los habitantes del sector. Jhoan Stiven Gutiérrez Ruiz, residente del barrio Aeropuerto, agradeció el acompañamiento del Ejército Nacional y destacó la solidaridad que ha surgido entre los vecinos, quienes se han unido para apoyar a quienes más lo necesitan, con alimentos, ropa y otros elementos.

En medio de la adversidad y más allá de las labores de remoción y reconstrucción, los Ingenieros Militares acompañan a una comunidad que busca recuperar sus hogares y retomar su cotidianidad después de los hechos violentos.