La salida de prisión de Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom, provocó reacción entre los ciudadanos de Medellín, incluido el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. El mandatario habló acerca de la libertad condicional concedida al antiguo cabecilla de “Los Chatas” y envió un mensaje directo ante la posibilidad de que retome actividades criminales.

“Si se le ocurre seguir delinquiendo, le va a ir muy mal”, advirtió Gutiérrez en la entrevista. Seguidamente el alcalde manifestó que la Administración Distrital mantendrá las acciones de seguridad frente a las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad de Medellín.

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La reacción se dio luego de que un juzgado de ejecución de penas le concediera la libertad condicional a Mesa Vallejo, quién estaba cumpliendo una condena de 13 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

De acuerdo con los reportes, el beneficio se le otorgó después de que el condenado cumpliera más del 90% de la pena. La primera captura de Alias Tom se produjo en 2017, durante la primera administración de Federico Gutiérrez, según los reportes sobre el caso.