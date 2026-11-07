Rechazo unánime tras el ataque con drones en el sur de Bolívar: “Es una grave vulneración al DIH”

En horas de la mañana de este sábado, 7 de noviembre, se registró un nuevo ataque terrorista contra unidades militares en el país. Esta vez fue contra el cantón militar situado en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde delincuentes lanzaron explosivos desde drones.

Tres muertos y más de 30 heridos tras ataque terrorista en cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

El Ejército informó que la acción terrorista contra las instalaciones de la guarnición militar, perpetrado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos, deja hasta el momento el asesinato de tres uniformados y más de 30 heridos, de los cuales ocho revisten gravedad.

“Es una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos”, señaló la institución en rechazo a lo ocurrido este sábado, al tiempo que pidió a la ciudadanía suministrar información que permita anticipar y prevenir estos hechos violentos.

“El asesinato de nuestros soldados y las heridas causadas a otros uniformados son hechos criminales que no pueden quedar en la impunidad. Atacar a la Fuerza Pública mediante el uso de dispositivos explosivos constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Ejército.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, también reaccionó al hecho terrorista y envió un mensaje de rechazo y condena, y expresó su solidaridad con las familias de los soldados asesinados.

“A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder”, señaló el mandatario colombiano, al tiempo que anunció las órdenes que impartió a la fuerza pública tras los hechos.

De acuerdo con De La Espriella, pidió intensificar perseguir y capturar a los responsables del ataque, “golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia”.

Mensaje del presidente Abelardo De La Espriella tras el atentado al cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Foto: Captura de pantalla

Milton Olaya. alcalde de Santa Rosa, rechazó “rotundamente” este acto terrorista que en el municipio y le pidió al Gobierno nacional y al presidente De La Espriella que les brinde apoyo al municipio en estos momentos.

“Estamos con las familias y queremos agradecerle a todas las personas que nos han ayudado, los médicos que han venido voluntariamente y a las personas que nos están ayudando a sacar a los heridos”, señaló Olaya.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, tres uniformados fueron asesinados por los delincuentes y más de 30 heridos se encuentran siendo atendidos por los organismos de salud del municipio.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también envió un mensaje tras el atentado, al asegurar que “atacar a quienes defienden a Colombia es un acto criminal”.

El alto funcionario rechazó de manera contundente el ataque con drones contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y expresó su solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y la fuerza pública.

Mensaje del ministro de Justicia, Iván Cancino, por el atentado al cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Foto: Captura de pantalla

El exministro del Interior Rodrigo Lara recordó la visita que hico a esta guarnición militar en el mes de septiembre junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Es muy triste lo sucedido hoy en el batallón de Santa Rosa del Sur. Mi solidaridad con las victimas y los heridos y con nuestro Ejército Nacional”, señaló el exfuncionario, quien pidió al gobierno continuar con los compromisos adquiridos en estas zonas del país.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también rechazó el atentado terrorista con drones explosivos contra el cantón militar en Santa Rosa, que deja tres víctimas mortales y varios uniformados heridos.

“Nos solidarizamos con las víctimas, sus familias y la Fuerza Pública, y exhortamos al Gobierno Nacional y a todas las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de la población civil”, señaló.

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