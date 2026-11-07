Rechazo unánime tras el ataque con drones en el sur de Bolívar: “Es una grave vulneración al DIH”

En horas de la mañana de este sábado, 7 de noviembre, se registró un nuevo ataque terrorista contra unidades militares en el país. Esta vez fue contra el cantón militar situado en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde delincuentes lanzaron explosivos desde drones.
El Ejército informó que la acción terrorista contra las instalaciones de la guarnición militar, perpetrado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos, deja hasta el momento el asesinato de tres uniformados y más de 30 heridos, de los cuales ocho revisten gravedad.
“Es una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos”, señaló la institución en rechazo a lo ocurrido este sábado, al tiempo que pidió a la ciudadanía suministrar información que permita anticipar y prevenir estos hechos violentos.
“El asesinato de nuestros soldados y las heridas causadas a otros uniformados son hechos criminales que no pueden quedar en la impunidad. Atacar a la Fuerza Pública mediante el uso de dispositivos explosivos constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Ejército.
Rechazamos el cobarde ataque terrorista perpetrado contra las instalaciones militares en Santa Rosa, sur de Bolívar, que enluta a nuestra institución y atenta contra la vida y la integridad de quienes sirven a #Colombia.— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 7, 2026
El asesinato de nuestros soldados y las heridas causadas a… https://t.co/iWw8k0S0zV
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, también reaccionó al hecho terrorista y envió un mensaje de rechazo y condena, y expresó su solidaridad con las familias de los soldados asesinados.
“A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder”, señaló el mandatario colombiano, al tiempo que anunció las órdenes que impartió a la fuerza pública tras los hechos.
De acuerdo con De La Espriella, pidió intensificar perseguir y capturar a los responsables del ataque, “golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia”.
Milton Olaya. alcalde de Santa Rosa, rechazó “rotundamente” este acto terrorista que en el municipio y le pidió al Gobierno nacional y al presidente De La Espriella que les brinde apoyo al municipio en estos momentos.
“Estamos con las familias y queremos agradecerle a todas las personas que nos han ayudado, los médicos que han venido voluntariamente y a las personas que nos están ayudando a sacar a los heridos”, señaló Olaya.
De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, tres uniformados fueron asesinados por los delincuentes y más de 30 heridos se encuentran siendo atendidos por los organismos de salud del municipio.
Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, rechazó el atentado terrorista en el cantón militar y entregó un balance sobre el ataque perpetrado en la mañana de este sábado con drones cargados con explosivos. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/E4T00H8HIt— Revista Semana (@RevistaSemana) November 7, 2026
El ministro de Justicia, Iván Cancino, también envió un mensaje tras el atentado, al asegurar que “atacar a quienes defienden a Colombia es un acto criminal”.
El alto funcionario rechazó de manera contundente el ataque con drones contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y expresó su solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y la fuerza pública.
El exministro del Interior Rodrigo Lara recordó la visita que hico a esta guarnición militar en el mes de septiembre junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía.
“Es muy triste lo sucedido hoy en el batallón de Santa Rosa del Sur. Mi solidaridad con las victimas y los heridos y con nuestro Ejército Nacional”, señaló el exfuncionario, quien pidió al gobierno continuar con los compromisos adquiridos en estas zonas del país.
Es muy triste lo sucedido hoy en el batallón de Santa Rosa del Sur. Mi solidaridad con las victimas y los heridos y con nuestro @COL_EJERCITO— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 7, 2026
En septiembre estuve allí con el ministro @generaljmora y la cúpula de las https://t.co/yPAcCcYR70. y la Policía. Nos reunimos con 10… https://t.co/t7npuSoPjs pic.twitter.com/xhakjXo90h
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también rechazó el atentado terrorista con drones explosivos contra el cantón militar en Santa Rosa, que deja tres víctimas mortales y varios uniformados heridos.
“Nos solidarizamos con las víctimas, sus familias y la Fuerza Pública, y exhortamos al Gobierno Nacional y a todas las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de la población civil”, señaló.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechaza con absoluta contundencia el atentado terrorista con drones explosivos contra el cantón militar @COL_EJERCITO en Santa Rosa del Sur, Bolívar, que deja víctimas mortales y varios uniformados heridos.— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 7, 2026
“Nos solidarizamos… pic.twitter.com/3N6Xqz6N8k
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