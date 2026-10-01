Disparo contra la Procuraduría: citan a otro testigo en el caso en el que terminó implicado Kiko Gómez

SEMANA conoció que la Fiscalía General de la Nación citó a otro testigo en la investigación que avanza por el ataque con arma de fuego contra la sede principal de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá. Lo grave del caso es que el proyectil apareció en la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

La diligencia estará a cargo de la Fiscalía 66 de Seguridad Pública que verificará si el nuevo testigo habría presenciado alguna manipulación de armas y que explique cuáles fueron sus rutinas entre el 27 y el 31 de agosto.

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Esa nueva persona que declarará dentro de este proceso tendrá que atender dicha diligencia el próximo viernes 2 de octubre, en medio de las pesquisas que sigue adelantando la Fiscalía para determinar quién fue el responsable del disparo contra la sede principal del órgano de control.

A mediados de septiembre de este año, la Fiscalía también allanó el apartamento de un oficial en retiro de la Armada, quien habría terminado implicado en este caso. Sin embargo, su abogado Sergio Clavijo dejó claro que no tiene nada que ver: “Mi cliente no tiene relación, no conoce a Kiko Gómez, no tiene absolutamente nada que ver con él. Ni siquiera es de La Guajira”.

Con el testigo citado por la Fiscalía este viernes 2 de octubre, ya son dos personas las que han sido llamadas a declarar en el caso que terminó salpicado Kiko Gómez, después de que la Corte Suprema de Justicia advirtió que el condenado exgobernador de La Guajira estaría detrás del ataque.

Desde el alto tribunal alertaron: “Un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”.

El abogado Felipe Criollo, defensa de Gómez, le ha pedido en dos oportunidades a la Fiscalía que lo cite a declarar por ese hecho, pues el propio exgobernador ha rechazado los señalamientos que lo vinculan con el disparo a la sede principal de la entidad y con las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema.

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“En aras de garantizar la transparencia y el derecho a la verdad, consideramos pertinente y responsable la declaración del señor Juan Francisco Gómez Cerchar dentro de la indagación de la referencia para que no quede duda de su absoluta ajenidad, puesto que es de su total interés aclarar la situación y que no se le involucre en hechos que no son ciertos”, explicó Criollo.

El proyectil apareció en el piso 26 de la Procuraduría, justo en la oficina del procurador delegado ante la Sala de Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien casualmente le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condenara a Gómez por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, concejal de Barrancas (La Guajira).