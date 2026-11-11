Capturan al hombre que habría apuñalado en el cuello a Vanessa Vera, mujer que murió tras defender a una vecina en Bogotá

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas fue capturado el hombre señalado de asesinar Vanessa Vera, quien intentó ayudar a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida por el hoy procesado.

Murió Vanessa Vera, mujer que resultó herida mientras defendía a una vecina de violencia intrafamiliar

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre en el sector de Barrancas, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, La víctima escuchó que su vecina estaba gritando pidiendo ayuda por un episodio de violencia intrafamiliar.

Ante esto, Vanessa no dudó en intervenir para evitar que a la mujer le pasara algo, pero fue en ese momento en el que el señalado agresor la atacó con un arma cortopunzante y le generó heridas de gravedad en el cuello.

“Lamentablemente, ella recibió una puñalada a la altura del cuello y el arma quedó incrustada. El arma se partió y Vanessa alcanzó a quitarse el objeto que la lastimó”, comentó en City TV el abogado Felipe Serpa, representante de la familia de la víctima.

Vanessa Vera, la mujer que murió. Foto: A.P.I.

Rápidamente, Vera fue auxiliada por más personas que estaban presentes y fue trasladada hasta un centro médico, donde llegó en delicado estado y después de sufrir un infarto, por lo que tuvo que ser reanimada.

Por su parte, el hombre que la atacó al parecer no le brindó nada de ayuda y hasta habría comenzado a decir palabras ofensivas mientras que Vanessa estaba en el piso.

El sujeto finalmente huyó del lugar, mientras que la mujer estuvo ingresada durante dos días en la clínica, pero lamentablemente no aguantó y murió el 19 de octubre.

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Ahora, las autoridades lograron la captura de quien sería su asesino. El hombre fue localizado y detenido mediante una orden judicial en la ciudad de Cartagena, hasta donde habría huido tras apuñalar en el cuello a Vera.

El procedimiento fue adelantado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y uniformados de la Policía Nacional.

Este es el hombre señalado del ataque contra la mujer. Foto: Fiscalía

Tras esto, el hoy capturado será puesto a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado.

La familia de Vanessa está a la espera de que haya justicia en este caso y el hombre pague por la forma en la que le quitó la vida a la mujer.