Murió Vanessa Vera, mujer que resultó herida mientras defendía a una vecina de violencia intrafamiliar

Tras luchar por su vida en una unidad de cuidados intensivos (UCI), murió este lunes, 19 de octubre, Vanessa Vera, una mujer de 46 años que había sido apuñalada mientras defendía a una vecina que estaba siendo agredida por un sujeto.

Los hechos se presentaron el pasado sábado, 17 de octubre, en el sector de Barrancas, en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Ese día, Vera alcanzó a escuchar los llamados de auxilio de una vecina y, sin dudarlo, acudió a socorrerla.

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Fue en ese instante que el sujeto atacó a Vera con un arma blanca y le produjo una herida en el cuello. Por esto, la trasladaron de urgencia a un centro hospitalario, donde se confirmó su deceso en las últimas horas.

El asesino se dio a la fuga y es buscado por las autoridades. “Lamentablemente, ella recibió una puñalada a la altura del cuello y el arma quedó incrustada; el arma se partió y Vanessa alcanzó a quitarse el objeto que la lastimó. Tengo la certeza de que tiene antecedentes, tiene como tres o cuatro anotaciones por fuga de presos y por hurto; estamos esperando que se haga justicia. El llamado a las autoridades es ese, que estamos ante un maltratador de mujeres y necesitamos justicia”, dijo en CityTV Felipe Serpa, abogado de la familia de Vera.

La Secretaría de la Mujer envió un mensaje de condolencia a la familia de Vera e hizo un llamado a las autoridades para dar con el paradero del asesino.

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“Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos, a quienes estamos brindando atención y acompañamiento profesional. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones. Si presencias una situación de violencia, comunícate de inmediato con la línea de emergencias 123″, indicó la Secretaría de la Mujer.