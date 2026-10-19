Capturan a cuatro policías por muerte de Donovan Balanta, quien falleció tras descargas con taser: hay un mayor y un subintendente

Cuatro policías fueron capturados por estar involucrados en el caso de Donovan Balanta, el hombre que murió después de un procedimiento policial en el que recibió golpes y descargas con taser. Los hechos ocurrieron en el sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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El abogado Alí Bantú Ashanti, quien representa a la familia de la víctima, confirmó la detención de los uniformados en la mañana de este lunes, 19 de octubre.

El jurista explicó que estos agentes “participaron en el presunto homicidio” del joven. “Nuestra solidaridad con la familia de Donovan y con todas las personas que lo conocían”, comentó.

“Nuestra solidaridad con todas las víctimas de violencia policial, que tristemente a veces en el país les cobra la vida a personas inocentes, como en el caso de Donovan Balanta”, agregó.

Dentro de los detenidos hay un mayor de la Policía, quien se desempeñaba como comandante del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Cazucá. El otro es un subintendente y los dos restantes son patrulleros que realizaban labores de vigilancia en ese momento.

Además, falta por materializarse una quinta orden de captura, y se está a la espera de conocer qué pasará con otros dos integrantes de la institución involucrados y que no han sido detenidos hasta el momento.

De esta forma, son en total siete los agentes que están involucrados en el caso, y quienes ya en su momento habían sido suspendidos mientras se hacían las investigaciones correspondientes, que finalmente derivaron en estas capturas.

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“No vamos a permitir que este caso quede impune. Pero también queremos informar que los demás policías que participaron en este acto no están exentos de que pronto también se emitan órdenes de captura y un quinto policía también será capturado próximamente”, indicó el abogado Ashanti.

El hecho se presentó el pasado 20 de septiembre, cuando los agentes supuestamente llegaron a atender un caso, que al parecer sería una riña, y fue entonces cuando todo ocurrió.

En algunos videos se ven los momentos en los que los policías agreden físicamente a Balanta y en varias oportunidades le dan descargas eléctricas con un taser, pese a que la víctima ya estaba esposada y reducida.

Al hombre se lo llevaron hasta la Estación de Cazucá y fue en ese momento, de acuerdo con un comunicado de la institución, que presentó problemas de salud y tuvo que ser trasladado hasta un hospital, donde finalmente falleció.

En el dictamen de Medicina Legal se indica que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca por descargas eléctricas.

Por ahora, resta esperar para conocer qué pasará con los policías y cómo avanza este caso, que ha generado gran indignación en todo el país.