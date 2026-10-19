Bogotá tendrá una semana con distintas movilizaciones, plantones y actividades culturales entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre.

De acuerdo con la programación difundida por la Secretaría de Gobierno, varios encuentros se realizarán en el centro de la ciudad y otros sectores de la capital.

Entre los puntos anunciados están el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.

Algunas actividades todavía tienen su horario o lugar por confirmar.

La programación incluye una actividad cultural diaria en el Museo Nacional, convocatorias relacionadas con la paz y la censura, una marcha contra el fracking y otros encuentros previstos para el fin de semana.

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Programación de marchas y plantones en Bogotá

Lunes 19 de octubre

La jornada comenzará a las 10:00 a. m. con el evento cultural “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, en el Museo Nacional, localidad de Santa Fe.

A las 11:00 a. m. está programado el plantón “No a la censura”, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también en Santa Fe.

Además, se anunciaron dos actividades con horario por confirmar: el plantón “Jornada por la paz”, en la Plaza de Bolívar, localidad de La Candelaria, y la marcha “Jornada y marcha continental contra el fracking”, frente a la Embajada de Estados Unidos, en Teusaquillo.

Martes 20 de octubre

A las 10:00 a. m. se realizará nuevamente el evento cultural “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, en el Museo Nacional, localidad de Santa Fe.

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Miércoles 21 de octubre

La misma actividad cultural está programada para las 10:00 a. m. en el Museo Nacional, en Santa Fe.

Jueves 22 de octubre

El Museo Nacional volverá a ser escenario del evento “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, desde las 10:00 a. m.

Viernes 23 de octubre

La programación contempla otra jornada de esta actividad cultural a las 10:00 a. m., en el Museo Nacional, localidad de Santa Fe.

Sábado 24 de octubre

La agenda incluye tres actividades. La primera será “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, a las 10:00 a. m., en el Museo Nacional.

A las 11:00 a. m. está previsto el evento cultural “Sembrando memoria”, en el Parque de los Hippies, localidad de Chapinero.

También se anunció la “Cumbre Nacional Popular”, cuya hora y lugar están pendientes de confirmación.

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Domingo 25 de octubre

El domingo está programada la marcha “Del arte a la calle ni un paso atrás”, que comenzará a las 12:00 del mediodía en el Museo Nacional, en Santa Fe. El destino anunciado es la Iglesia G12.

Recomendación para quienes se movilicen por Bogotá

La Secretaría de Gobierno recomendó a quienes transiten por los sectores donde se desarrollarán las actividades consultar previamente las condiciones de movilidad.

Hay que mantenerse atentos a posibles cambios en los recorridos y horarios.

La programación puede ser especialmente relevante para quienes deban desplazarse por Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero durante los días de las convocatorias.