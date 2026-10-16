Alcaldía de Bogotá confirmó muerte de joven emberá de 19 años en la UPI La Rioja: la comunidad no permite el levantamiento

En la tarde de este viernes, 16 de octubre, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la muerte de un joven de 19 años de edad en inmediaciones de la Unidad de Protección Integral La Rioja, en donde permanecen varios integrantes de la comunidad indígena Emberá.

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De acuerdo con la información previa emitida por la administración distrital, se conoció que el joven habría fallecido en la madrugada de hoy. La muerte de esta persona no está asociada a un hecho criminal y será el Instituto de Medicina Legal el que determine las causas de la muerte.

Las autoridades distritales activaron los protocolos correspondientes tras la muerte de un joven en inmediaciones de la UPI La Rioja, en Bogotá. Foto: Esteban Vega

Fuentes cercanas al lugar aseguran que la comunidad que allí reside y los familiares del joven fallecido no han permitido, hasta el momento, el retiro del cuerpo y las labores de las autoridades, esto por cuenta de una serie de rituales que deben cumplir.

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La Secretaría de Salud emitió un pronunciamiento oficial en el que detallaron que las entidades del Distrito se encuentran en el lugar y han activado los protocolos necesarios para esta situación.

Este albergue ha estado en el centro de la polémica desde hace varios años, por cuenta de las distintas situaciones que se han presentado. Allí residen más de 100 familias de la comunidad indígena Emberá, por lo que el número de habitantes está en alrededor de los 300.

En la UPI La Rioja permanecen alrededor de 300 integrantes de la comunidad indígena Emberá, distribuidos en más de 100 familias. Foto: Twitter @SergioComunes

A inicios de este año, el concejal Jesús Araque aseguró que este albergue es una bomba de tiempo para quienes habitan allí, dado que el lugar tiene una serie de fallas estructurales, eléctricas y sanitarias.

“Es infame y vergonzoso que los niños y niñas indígenas Emberá sean utilizados por borrachos de esa comunidad para ingresar drogas y licor a las instalaciones de las Unidades de Protección Integral (UPI) como sucedió los días 31 de diciembre y 1 de enero”, así reaccionó el concejal por el Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque, ante los hechos denunciados por la Secretaría de Integración Social", dijo en su momento el concejal.