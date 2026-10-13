Niñas indígenas habrían sido víctimas de abuso sexual a cambio de comida

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura y judicialización de Fredy Humberto Gómez Aguilera, señalado de explotar sexualmente a niñas de la comunidad indígena Jiw, en el departamento del Meta.

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De acuerdo con la investigación, el hombre presuntamente se habría aprovechado de las condiciones de vulnerabilidad de las menores.

Según la entidad, el sospechoso abusaba de sus víctimas y a cambio les ofrecía alimentación, alojamiento y sustancias que pueden llegar a generar adicción.

Uno de los casos documentados por las autoridades corresponde al de una niña de 13 años, perteneciente al resguardo indígena Luna Roja, ubicado en Puerto Concordia. Los hechos investigados habrían ocurrido entre mayo y junio de 2023.

Según la información recopilada por los investigadores, el procesado habría trasladado a la menor hasta una finca en Mapiripán, donde presuntamente la agredió sexualmente a cambio de agua para su comunidad y otros artículos básicos.

La Fiscalía también estableció que, en otra oportunidad, el hombre habría llevado a la niña a un centro hospitalario y la habría presentado como familiar suya para que recibiera atención médica. En ese lugar, presuntamente habría aprovechado un descuido del personal de salud para cometer otra agresión sexual.

Las indagaciones señalan que Gómez Aguilera presuntamente se comunicaba por teléfono con otras niñas indígenas y les solicitaba acudir a un inmueble en Puerto Concordia para sostener encuentros de carácter sexual. Según la Fiscalía, en estas situaciones habría ofrecido dinero.

La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el kilómetro 26 de la vía nacional de Puerto Concordia. Posteriormente, una fiscal de la Seccional Guaviare presentó al señalado ante un juez de control de garantías.

Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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De acuerdo con la entidad, este caso corresponde a la cuarta judicialización dentro de una investigación priorizada que busca identificar y llevar ante la justicia a los responsables de hechos que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres de comunidades indígenas en el oriente del país.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso que pueda significar un riesgo en la seguridad e integridad de los menores de edad, esto se puede realizar por medio de los canales oficiales de las autoridades pertinentes.