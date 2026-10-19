El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé para hoy, lunes 19 de octubre, cielo parcial a mayormente nublado en amplios sectores de Colombia.

Aunque durante la mañana se espera menor nubosidad, las precipitaciones podrían aumentar en varias regiones durante la tarde y la noche.

Max Henríquez alertó sobre un escenario preocupante para los próximos meses: “Será aún peor”

¿En qué regiones de Colombia lloverá hoy?

Región Caribe: se espera cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de distinta intensidad en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y el sur de La Guajira. Las precipitaciones más abundantes se esperan en el occidente y centro de la región, durante la tarde y la noche.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica nubosidad variable y lluvias intermitentes, de intensidad moderada a fuerte, especialmente en sectores del sur del archipiélago.

Región Pacífica: el cielo estará mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el océano Pacífico colombiano.

Región Andina: se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche en sectores de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander y el occidente de Cundinamarca. En Boyacá, Tolima y Huila se prevén precipitaciones de menor intensidad.

Región Orinoquía: el pronóstico indica cielo mayormente nublado y lluvias dispersas durante la tarde y la noche en Arauca, Casanare, Vichada y Meta. Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en el oriente de la región y el piedemonte llanero.

Región Amazónica: se espera cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche en sectores de Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Amazonas nublado y con lluvias Foto: Getty Images

Pronóstico del tiempo en Bogotá para hoy

Según el pronóstico del convenio Idam-Idiger, la capital tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Sin embargo, las condiciones podrían cambiar durante la tarde, cuando se espera mayor nubosidad y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en distintos sectores de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de lluvia durante la tarde son Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy. La temperatura máxima estimada para Bogotá será de 21 °C.

Durante la noche se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco, aunque podrían registrarse lloviznas aisladas en el norte de la ciudad.

Bomberos sofocando las llamas de un incendio Foto: Getty Images

Principales alertas vigentes en Colombia