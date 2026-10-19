El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé para hoy, lunes 19 de octubre, cielo parcial a mayormente nublado en amplios sectores de Colombia.
Aunque durante la mañana se espera menor nubosidad, las precipitaciones podrían aumentar en varias regiones durante la tarde y la noche.
¿En qué regiones de Colombia lloverá hoy?
Región Caribe: se espera cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de distinta intensidad en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y el sur de La Guajira. Las precipitaciones más abundantes se esperan en el occidente y centro de la región, durante la tarde y la noche.
En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica nubosidad variable y lluvias intermitentes, de intensidad moderada a fuerte, especialmente en sectores del sur del archipiélago.
Región Pacífica: el cielo estará mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el océano Pacífico colombiano.
Región Andina: se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche en sectores de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander y el occidente de Cundinamarca. En Boyacá, Tolima y Huila se prevén precipitaciones de menor intensidad.
Región Orinoquía: el pronóstico indica cielo mayormente nublado y lluvias dispersas durante la tarde y la noche en Arauca, Casanare, Vichada y Meta. Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en el oriente de la región y el piedemonte llanero.
Región Amazónica: se espera cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche en sectores de Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.
Pronóstico del tiempo en Bogotá para hoy
Según el pronóstico del convenio Idam-Idiger, la capital tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y tiempo seco.
Sin embargo, las condiciones podrían cambiar durante la tarde, cuando se espera mayor nubosidad y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en distintos sectores de la ciudad.
Las localidades con mayor probabilidad de lluvia durante la tarde son Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy. La temperatura máxima estimada para Bogotá será de 21 °C.
Durante la noche se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco, aunque podrían registrarse lloviznas aisladas en el norte de la ciudad.
Principales alertas vigentes en Colombia
- Incendios: 17 municipios presentan algún nivel de alerta. Hay alerta roja en un municipio de Norte de Santander; naranja en dos de Cundinamarca y dos de Tolima; y amarilla en tres de Huila y dos de Cundinamarca.
- Deslizamientos: 497 municipios tienen algún nivel de alerta. Santander registra alerta roja en 21 municipios y Bolívar en 12. En nivel naranja figuran Boyacá, con 29 municipios, y Antioquia, con 27. En amarillo están Antioquia, con 49 municipios, y Cundinamarca, con 17.
- Crecientes súbitas e inundaciones: 203 subzonas hidrográficas presentan algún nivel de alerta. En nivel rojo, el Pacífico registra 10 subzonas, Magdalena-Cauca ocho y Caribe una. En naranja, Magdalena-Cauca tiene 50, Caribe 25, Pacífico 18 y Amazonas una. En amarillo, Orinoco concentra 33 subzonas.
- Alertas puntuales por inundaciones y crecientes súbitas: tres subzonas hidrográficas de la zona Magdalena-Cauca se encuentran en alerta roja.
- Niveles bajos de agua: seis subzonas hidrográficas del área Magdalena-Cauca presentan esta condición.
- Mar Caribe colombiano: alerta naranja por tiempo lluvioso en el sector occidental y alerta amarilla en el suroccidental.
- Océano Pacífico colombiano: alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca y alerta amarilla por viento y oleaje en el sector sur.