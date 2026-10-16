La violencia de género vuelve a poner a Nariño bajo la lupa.

La Gobernación de Nariño reportó 11 feminicidios el 15 de octubre de 2026.

La Gobernación de Nariño reportó 11 feminicidios en el departamento, mientras que la Defensoría del Pueblo informó 21 casos entre enero y agosto de 2026.

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Las cifras de feminicidios generan preocupación

Ante los feminicidios registrados en el departamento, la Gobernación planteó reforzar la respuesta institucional.

De igual manera, busca mantener un seguimiento permanente de los casos, con el propósito de mejorar la prevención y la protección de las víctimas.

Las propuestas se presentaron durante una sesión extraordinaria del Comité Intersectorial para la Prevención de las Violencias Basadas en Género.

Allí participaron representantes institucionales y se discutieron medidas para fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de atender esta problemática.

Una de las principales iniciativas del gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo es crear un Puesto de Mando Unificado (PMU) de género permanente.

La propuesta busca que las instituciones mantengan una coordinación continua y hagan seguimiento a la situación, en lugar de concentrar sus esfuerzos en reuniones ocasionales.

En su pronunciamiento del 2 de septiembre, la Defensoría también señaló que, con corte al 31 de julio, Nariño tenía una tasa de 1,94 feminicidios por cada 100.000 mujeres, frente a un promedio nacional de 1,02.

La entidad pidió fortalecer la identificación temprana de situaciones de riesgo, mejorar las medidas de protección y garantizar una respuesta articulada entre las instituciones.

También advirtió sobre la necesidad de investigar oportunamente los feminicidios y las tentativas de este delito.

#Nariño | Nariño propone medidas para prevenir feminicidios La Gobernación plantea un PMU de género permanente, una cátedra educativa, mayor análisis de datos y recursos para fortalecer las comisarías. Las propuestas se presentaron en una sesión extraordinaria sobre prevención de violencias basadas en género. @GobNarino Más información https://t.co/dGXH29WyQt #Nariño #PrevenciónDelFeminicidio #EquidadDeGénero #DerechosDeLasMujeres #NoMásViolencia — NariñoHoy (@HoyNarino) October 15, 2026

¿Qué medidas proponen para frenar la violencia?

Además del PMU permanente, la Gobernación planteó impulsar una cátedra para la defensa de las mujeres,

Esta contará con herramientas educativas que contribuyan a prevenir las violencias de género y cuestionar las conductas que las normalizan.

También se propuso avanzar en una estampilla de justicia familiar y fortalecer la articulación con el Observatorio de la Universidad de Nariño.

La Gobernación prevé gestionar un convenio para elaborar cuatro informes sobre la situación de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, con datos de los últimos tres años.

Desde la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, su secretaria, Liliana Montúfar, destacó la importancia de revisar los casos de feminicidio y violencia basada en género.

También es necesario activar las rutas de atención y fortalecer la respuesta en salud, protección y acceso a la justicia.

Imagen mujer que protesta contra el feminicidio. Foto: Getty Images

Otra de las iniciativas contempla destinar presupuesto adicional para garantizar que las comisarías de familia funcionen las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Se priorizará a los municipios que requieran mayor capacidad de respuesta.

La Administración departamental también reportó acciones que ya adelanta para atender a las mujeres que enfrentan violencias.

Según un comunicado publicado el 10 de octubre, la estrategia Dupla Violeta había atendido y orientado a 237 mujeres durante 2026.

Además, durante octubre y noviembre se realizarán jornadas de asistencia técnica en varios municipios, para fortalecer las rutas de atención y mejorar la respuesta ante situaciones de violencia.

Las mujeres que necesiten orientación psicológica pueden llamar al 317 820 3923 y, para atención jurídica, al 300 747 3482.