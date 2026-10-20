Capturan en Turbaco a señalado de cometer ataques sexuales en el humedal Juan Amarillo

Un hombre de 49 años que era buscado por hechos sucedidos en la localidad de Suba, en Bogotá, fue capturado por presuntas agresiones sexuales y hurtos.

Tras un año de labores, fue posible relacionarlo con por lo menos siete víctimas.

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Las pruebas que permitieron relacionarlo con siete víctimas

El procedimiento hecho por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena hizo efectiva una orden judicial en su contra.

El detenido, conocido como el Depredador del Humedal Juan Amarillo, era requerido por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, por hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2025, en la localidad de Suba.

Según las autoridades, los casos investigados presentan similitudes en la forma de actuar del sospechoso y estarían relacionados con ataques en inmediaciones del humedal Juan Amarillo.

La captura se concretó después de labores de ubicación y seguimiento en el municipio bolivarense.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, según la información divulgada el 20 de octubre, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

La investigación se extendió durante aproximadamente 12 meses. En ese periodo, los investigadores adelantaron distintas actuaciones para esclarecer los hechos y establecer si existía relación entre las denuncias.

De acuerdo con la información publicada, el proceso incluyó la recolección y el análisis de muestras por parte de Medicina Legal, entrevistas forenses a las víctimas, inspecciones a los lugares de los ataques e interceptaciones de comunicaciones telefónicas.

También se realizaron búsquedas en bases de datos, reconocimientos mediante álbumes fotográficos, vigilancias y seguimientos.

Según los reportes, los investigadores tuvieron en cuenta características como el acento del sospechoso y las botas industriales que presuntamente utilizaba durante los ataques.

La Policía señaló que los cotejos genéticos realizados en coordinación con Medicina Legal contribuyeron a relacionar formalmente los casos con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades reportan al menos siete posibles víctimas, entre ellas adolescentes de 13 a 17 años y mujeres adultas.

Capturan en Turbaco a señalado de cometer ataques sexuales en el humedal Juan Amarillo. Foto: X @BogotaET

Así habría atacado en el humedal Juan Amarillo

Según la hipótesis investigativa, el hombre abordaba a mujeres en sectores aislados de Suba y las intimidaba con un arma de fuego.

Después, presuntamente las obligaba a ingresar a zonas boscosas cercanas al humedal Juan Amarillo, donde habría cometido las agresiones sexuales y hurtado sus pertenencias.

Uno de los episodios documentados ocurrió el 25 de octubre de 2025. Una enfermera que regresaba a su vivienda después de terminar su jornada laboral habría sido interceptada por el sospechoso, quien presuntamente la amenazó con un arma, la agredió sexualmente y le robó sus pertenencias.

Este episodio hace parte de los hechos que las autoridades buscan esclarecer.

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Al parecer, el hombre se había trasladado a Turbaco aproximadamente dos meses antes de su captura. Allí fue localizado por los investigadores, que ejecutaron la orden judicial.

La captura de este hombre representa un avance en la investigación por los ataques denunciados en Suba.

La responsabilidad penal del detenido deberá establecerse dentro del proceso judicial, mientras las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen más víctimas.