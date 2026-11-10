Más de 100 colombianos cayeron en red de trata de personas: fueron sometidos a torturas; lea sus testimonios

Un operativo sin precedentes coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Guardia Civil de España y las fuerzas de seguridad de Camboya logró desarticular una red transnacional de la mafia china. La organización criminal se dedicaba a la captación y trata de personas, instrumentalizando a más de un centenar de colombianos en centros de llamadas delictivos ubicados en la zona fronteriza entre Camboya y Vietnam.

Red de tráfico de personas usaba un salón de belleza para perfilar a sus víctimas

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“Uno quería hacer una llamada, como para pedir ayuda, diciendo: ‘Venga, sáquenos de acá’”, reveló una de las sobrevivientes a Noticias Caracol, exponiendo cómo los connacionales viajaban engañados con la promesa de salarios cercanos a los 4.000 dólares mensuales para terminar privados de la libertad y forzados a delinquir.

Modus operandi, suplantación institucional y torturas en cautiverio

El proceso de captación se realizaba desde plataformas virtuales como Facebook y a través de enlaces colombianos en el exterior. Una de las víctimas detalló que fue contactada en Tailandia por una supuesta amiga identificada como Viviana, quien se encargó de trasladar a más de 100 personas hacia un complejo de edificios en Camboya.

Las víctimas eran atraídas mediante ofertas en redes sociales que prometían sueldos de hasta 4.000 dólares mensuales, para luego ser trasladadas y retenidas en complejos de edificios en la frontera entre Camboya y Vietnam. Foto: Adobe Stock

“Nos daban un listado donde decíamos a la gente que estábamos llamando de la Registraduría (…) para que pudieran obtener la cédula digital gratis; al descargar el link, los hackers tomaban control y robaban el dinero”, explicó la víctima, señalando que las estafas iban dirigidas a ciudadanos en Colombia, Ecuador y Perú.

Los reclutados eran sometidos a extensas jornadas laborales de hasta 18 horas diarias con apenas una hora de descanso, obligándolos a cumplir con cuotas diarias de engaños para evitar represalias físicas.

Decenas de colombianos privados de la libertad eran obligados a cumplir jornadas de hasta 18 horas realizando fraudes informáticos contra ciudadanos en Colombia, Ecuador y Perú. Foto: Getty Images

“Si no hacías dinero, al otro día no sabías si ibas a salir (…) Amenazaban con dar electricidad con Taser, a otra colombiana que se negó, la encerraron dos semanas y la vendieron a otras organizaciones”, relató la sobreviviente, pidiendo perdón entre lágrimas a los ciudadanos afectados: “Que entiendan que estábamos obligados; uno no quería hacerle daño a la gente, pero era la única opción para salvarse”.

El botón de emergencia de Migración y la búsqueda de alias Ye

El desmantelamiento del complejo delictivo se activó cuando una de las víctimas logró utilizar de forma clandestina la aplicación Libertad de Migración Colombia. “En un momento que sabíamos que no nos estaban mirando, realizamos la denuncia de todo lo que había pasado y oprimimos el botón de ayuda”, detalló la denunciante.

Las redes de ciberestafa forzaban a los retenidos a suplantar a la Registraduría Nacional para enviar enlaces maliciosos con los que tomaban el control de los teléfonos de los usuarios y vaciaban sus cuentas. Foto: GEMINI

A pesar de que dos policías camboyanos vinculados a la red intentaron alertar a los líderes criminales sobre la llegada del operativo, la oportuna movilización internacional permitió rescatar a los connacionales y asegurar las pruebas correspondientes.

Este caso constituye el primer antecedente transnacional documentado y judicializado contra redes dedicadas a la instrumentalización de colombianos en la industria clandestina de ciberestafas en Asia.

Las autoridades reportaron la captura en Colombia de tres personas pertenecientes a la red de reclutamiento, mientras que la Interpol emitió una circular roja en más de 200 países para lograr la detención de un ciudadano chino conocido bajo el alias de Ye, señalado como el máximo cabecilla de la estructura que logró escapar durante los procedimientos.