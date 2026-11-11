Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, habló de mensaje amenazante que le llegó a su esposa secuestrada, Nancy Gómez

Esta mañana de miércoles, 11 de noviembre, sujetos armados que se movilizaban en una camioneta secuestraron en Uribia, La Guajira, a Nancy Gómez, esposa del alcalde Jaime Buitrago García.

Nancy Gómez fue secuestrada en instantes que salía de un gimnasio, a eso de las 6: 10 a.m. de este miércoles.

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En El Debate de SEMANA, el alcalde Jaime Buitrago García, esposo de Nancy Gómez, habló sobre un mensaje amenazante que le llegó en su momento a ella a través de su teléfono celular.

“Mi esposa ha hecho campaña solidaria brindándole acompañamiento a todas las familias que han vivido esta situación desafortunada del secuestro y en algún momento a ella, a mí, y a algunos de los familiares míos, a un hermano mío, le enviaron unas amenazas al teléfono, donde le decían que le bajara al tono, porque ella en esas intervenciones que hacía, pedía precisamente resultados contra estos delincuentes. Y llegaron a escribirle al teléfono que la próxima iba a ser ella o alguno de sus hijos”, reveló Buitrago en El Debate de SEMANA.

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De acuerdo con el alcalde Buitrago, si bien no recuerda la fecha exacta que a su esposa le llegó ese mensaje a su teléfono, sí tiene presente que tras recibir esa amenaza acudieron ante la Fiscalía e interpusieron la respectiva denuncia.

“No tengo la fecha clara, pero existe una denuncia que hicimos ante la Fiscalía en el gobierno pasado. A mí como alcalde me asignaron a una persona de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y me dieron un chaleco. Pero realmente mi familia quedó desprotegida. Por eso hoy le pido a la UNP directamente que extienda también medidas de seguridad a mí familia, porque hoy, si se hubieran tomado las medidas correspondientes, en el momento que interpusimos esa denuncia ante la Fiscalía, hoy no estuviéramos lamentando esta difícil situación que estamos viviendo”, resaltó el alcalde de Uribia.

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En El Debate de SEMANA, Buitrago dijo que cuenta con la copia de la denuncia que fue radicada ante la Fiscalía.

“Hace unos meses estuve en la Fiscalía y les dije, porque es que yo también fui secuestrado en algún momento, en el 2011. En ese momento fue delincuencia común. La Policía gracias a Dios me rescató cuando iba a ser trasladado para el vecino país”, recordó.

El alcalde Buitrago contó que en ese entonces su secuestro duró alrededor de dos horas, gracias a la oportuna reacción de las autoridades que activaron un ‘plan candado’.

“En ese momento era comerciante y aspiraba por primera vez al Concejo. Yo fui dos veces concejal de Uribia y eso fue en vísperas de mis aspiraciones para el Concejo”, aseveró.