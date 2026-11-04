Obras, alianzas y tejido humano: así es como la inversión y el desarrollo conectan el futuro de Colombia

Nuestra vida cotidiana está cruzada por decisiones constantes: desde elegir cómo ahorrar para el futuro y qué carrera emprender, hasta apostarle a la creación de un nuevo emprendimiento. Sin embargo, por más firme que sea la voluntad individual, sacar adelante una meta, comprar vivienda o consolidar un negocio requiere de un respaldo sólido que acompañe cada etapa de la vida. En un país tan diverso como el nuestro, el progreso no se mide únicamente en grandes indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad real de conectar regiones, dinamizar la economía popular y cerrar brechas históricas que durante décadas han afectado a los territorios más vulnerables.

Ese engranaje que sostiene y mueve a Colombia se teje todos los días a través de múltiples frentes impulsados por el Grupo Aval. Por un lado, las grandes obras de infraestructura vial desarrolladas a través de Corficolombiana y sus filiales logran que cerca de 40 millones de transeúntes acorten distancias y potencien negocios locales, mejorando de forma radical la competitividad de las regiones. A la par, el sector financiero y de banca de inversión acompaña de manera cotidiana a más de 18 millones de clientes para facilitar transacciones, impulsar créditos y blindar la tranquilidad del retiro.

El verdadero impacto de este desarrollo integral también se experimenta en los lugares donde el acceso a servicios básicos solía ser una utopía. Un claro ejemplo es el trabajo transformador desarrollado en la Guajira, específicamente en Manaure, Uribia y Muso, donde una alianza estratégica respaldada por el Grupo Aval ha permitido implementar soluciones hídricas, energéticas y de conectividad para 25.000 personas pertenecientes a 81 comunidades wayúu. Gracias a la instalación de 28 plantas potabilizadoras, la recuperación de pozos, sistemas de energía solar comunitaria y puntos de Wi-Fi gratuito, hoy cientos de familias, estudiantes y docentes cuentan con agua potable y herramientas para estudiar y trabajar, demostrando que la infraestructura social es la clave de la equidad.

¿De qué manera las grandes inversiones corporativas logran impactar positivamente el día a día de las regiones, cómo se articulan las comunidades para apropiarse de proyectos como los de la Guajira y cuáles son las historias humanas detrás de estas grandes transformaciones? En la siguiente videocrónica los invitamos a recorrer los caminos, proyectos y comunidades que demuestran cómo se construye, paso a paso, el futuro de nuestro país.