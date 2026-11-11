Gobernadora Rafaela Cortés reveló qué hacía Petro cuando la dejó plantada en una reunión: “Yo toda noblecita”

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en El Debate de SEMANA sobre lo que ha significado el cambio de gobierno con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño.

La mandataria aseguró que en estos primeros tres meses del nuevo Ejecutivo ha sentido una dinámica completamente diferente, lo que, desde su visión, se nota simplemente al hablar con los ministerios, ya que hoy en día se ve que hay más gente técnica y que de verdad conoce de los temas.

“En estos años atrás, yo no sentía un gobierno que se articulara con los gobiernos regionales y departamentales, pero en estos pocos días todo ha cambiado. Lo que yo no pude avanzar en tres años, lo hemos avanzado en estos 90 días”, dijo.

Al hablar del expresidente Gustavo Petro, hubo una cosa que llamó la atención: Cortés aseguró que nunca habló cara a cara con el entonces jefe de Estado, pese a que esta comunicación es importante para sacar adelanta las soluciones que necesitan las personas.

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De hecho, contó una anécdota de una ocasión en la que el entonces mandatario la dejó plantada y hasta reveló lo que el hoy líder de la oposición se quedó haciendo. “Una vez en el Guaviare me dejó varias horas esperando, se acostó a dormir y nunca me atendió”, relató.

“Estábamos en una cumbre de gobernadores, llegamos allá y me dijeron: ‘Ya la atiende el presidente’. Pasaron dos horas, yo toda noblecita esperando”, agregó.

Tras un largo tiempo allí, según dijo, se cansó de esperar y se acercó a preguntar por el motivo por el que Petro no llegaba, fue entonces cuando le contaron lo que estaba haciendo. “Me dijeron: ‘No, gobernadora, él se acostó a dormir, creo que no la va a atender’”, recordó.

Ante esto, Cortés no tuvo otra opción que irse del sitio ya que no se iba a concretar la reunión con el entonces jefe de Estado.

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Además, la mandataria departamental afirmó que en varias cumbres de gobernadores Petro llegaba y ni siquiera los saludaba. “Era un cerco impresionante”, dijo.

Todo esto, de acuerdo con ella, ha cambiado de gran forma con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia. Incluso, contó que hace poco se realizó una cumbre con él y se le notó muy querido y cercano con los mandatarios. “Nos escuchó y habló con nosotros”, explicó.

“Sentimos una sinergia, una bacanería no de sentarse ahí, sino de hacer cosas y yo creo que como gobernadores hay que aprovechar y acompañar al Gobierno”, añadió.

Por último, sostuvo que esto se debe hacer en busca de un único objetivo: que exista un trabajo en equipo que permita que los proyectos avancen y que los beneficiados sean los ciudadanos.