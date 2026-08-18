26 toneladas de solidaridad: así respondió el departamento del Meta a los damnificados del terremoto

Este año, el Torneo Internacional del Joropo tuvo un significado distinto.

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Mientras miles de personas llegaban al Meta para celebrar una de las fiestas culturales más importantes de los Llanos, en los mismos escenarios comenzó a crecer una cadena de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante la celebración se logró recaudar 26 toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto. Foto: Gobernación del Meta

El resultado fue un cargamento de 26 toneladas de ayuda humanitaria que salió del departamento rumbo a Pereira. La cifra resume una movilización que involucró a ciudadanos, artistas, empresarios, visitantes, medios de comunicación, voluntarios, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública.

Durante los cuatro días del evento, los escenarios del torneo funcionaron también como puntos de recolección de alimentos, agua, elementos de aseo, cobijas y otros productos necesarios para atender a las comunidades damnificadas.

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Durante la celebración se logró recaudar 26 toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto. Foto: Gobernación del Meta

El cargamento que finalmente emprendió camino hacia Pereira llevaba 1.352 kits de alimentos, 1.308 kits de aseo, 150 kits noche, 100 pacas de agua, 151 kilos de alimento para perros y gatos y elementos hospitalarios.

No fueron únicamente grandes donaciones: detrás de esa carga también estuvieron los aportes de personas que llegaron a los escenarios con una bolsa de arroz, un paquete de lentejas, una cobija o cualquier elemento que pudieran entregar.

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Durante la celebración se logró recaudar 26 toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto. Foto: Gobernación del Meta

Uno de los momentos decisivos fue la Gran Donatón Joropo con Corazón. Durante 12 horas, los medios de comunicación del Meta se unieron para convocar a la ciudadanía y consiguieron cerca de 12 toneladas de ayudas en una sola jornada. Es decir, casi la mitad del primer gran cargamento se reunió durante ese llamado colectivo.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, acompañó la salida de la tractomula junto con integrantes de la Fuerza Pública, Defensa Civil, funcionarios y voluntarios.

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Durante la celebración se logró recaudar 26 toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto. Foto: Gobernación del Meta

La llegada a Pereira cerró el recorrido de una ayuda que comenzó en los escenarios del torneo y terminó convertida en asistencia para las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia. La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, también destacó la llegada del cargamento a través de sus redes sociales.

El torneo rindió homenaje a las víctimas del terremoto y se realizaron minutos de silencio en memoria de quienes perdieron la vida, mientras se recordaba a los heridos y a las comunidades afectadas.

Durante la celebración se logró recaudar 26 toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto. Foto: Gobernación del Meta

La celebración cultural no se suspendió, pero sus escenarios adquirieron una función adicional: además de reunir música, baile y tradición, sirvieron para canalizar ayuda hacia las zonas golpeadas.

El torneo también dejó cifras importantes para el turismo. De acuerdo con el Instituto de Turismo del Meta, cerca de 55.000 personas habían ingresado al departamento solamente entre jueves y viernes, con movimiento concentrado en Villavicencio, Granada y Puerto López.

Durante la celebración se logró recaudar 26 toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto. Foto: Gobernación del Meta

El balance, por eso, terminó siendo doble. El Meta mantuvo viva su gran fiesta cultural, movilizó visitantes y dinamizó su actividad turística, pero al mismo tiempo consiguió que una parte de esa celebración terminara en manos de quienes, a cientos de kilómetros, todavía intentan recuperarse del terremoto.

Las 26 toneladas enviadas a Pereira son el primer resultado visible de una campaña que convirtió una fiesta tradicional en una operación colectiva de ayuda humanitaria.