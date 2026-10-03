Golpe al Clan del Golfo en el Valle del Cauca: incautan 1.412 kilos de cocaína con destino a Centroamérica y Norteamérica

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó un contundente golpe a las estructuras del Clan del Golfo, con la incautación de más de 1.400 kilos de cocaína en un camión que se movilizaba por las vías del Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información revelada por el mandatario, el golpe al bolsillo de los “narcoterroristas” se dio en Palmira, donde fue hallado el cargamento que tenía como destino Centroamérica y Norteamérica.

En la operación fue capturada una persona e incautada un arma de fuego, munición, un tractocamión, un remolque y 43 millones de pesos en efectivo.

“¡Seguiremos golpeando sus rutas, sus cargamentos y sus finanzas! Reconocimiento a nuestros policías y a la Fiscalía por este resultado", señalo el presidente De La Espriella.

El mandatario también confirmó este sábado un golpe a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en el sector de Arenal de El Charco, en el departamento de Nariño, donde dieron de baja a un narcoterrorista.

El Jefe de Estado precisó que durante la citada acción en Nariño fueron recuperados 675 millones de pesos en efectivo, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición.

el Presidente De La Espriella resaltó que en las últimas 24 horas las Fuerzas Militares y de Policía lograron 55 capturas de criminales, así como el decomiso de 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y la destrucción de siete laboratorios dedicados a la fabricación de narcóticos.

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El Jefe de Estado recordó que, en Jericó, Antioquia, fue abatido alias Terry, señalado cabecilla del Clan del Golfo, junto con otros dos integrantes de este grupo narcoterrorista.

Adicionalmente, las autoridades lograron la afectación de dos dragas, dos excavadoras y tres motores utilizados en la minería ilegal, actividad que destruye los ecosistemas y financia el terrorismo.

El presidente también rindió homenaje al militar asesinado en un ataque con dron en Aipecito, Huila, expresó su acompañamiento a la familia y ordenó encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“Vamos a acabar a esa plaga con la fuerza legítima de las leyes y las armas de la República”, puntualizó Abelardo De La Espriella.