Golpe a las mafias del narcotráfico: Armada incautó dos toneladas de cocaína en el Caribe colombiano

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó un contundente golpe a las estructuras narcotraficantes ene l Caribe colombiano, tras la incautación de más de dos toneladas de cocaína en medio de un operativo de la Armada Nacional, en conjunto con Estados Unidos.

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“¡A los narcoterroristas se les acabó la tranquilidad! Vamos a perseguir sus rutas, golpear sus estructuras financieras y cerrarles todos los caminos. No permitiremos que utilicen nuestros mares para inundar de droga al mundo", señaló el presidente De La Espriella en sus redes sociales.

La operación marítima estuvo liderada por la Armada Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATF-S) de Estados Unidos en el Caribe colombiano.

Las autoridades interceptaron dos embarcaciones tipo Go Fast e incautaron 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de dos toneladas, distribuidos en 2.000 paquetes que tenían marcada una doble R.

Este cargamento representa una afectación superior a los 92 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales e impidió que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles, de acuerdo con las autoridades.

Durante el procedimiento fueron capturados cinco sujetos, quienes antes intentaron deshacerse del cargamento arrojando varios paquetes al mar para evadir a las autoridades.

Sin embargo, los guardacostas desplegaron un operativo de búsqueda y recuperación que permitió rescatar los 80 bultos con los 2.000 paquetes de cocaína. Los capturados y las embarcaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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El pasado 15 de octubre, en otra operación coordinada con las fuerzas de Estados Unidos, la Armada logró la incautación de cerca de una tonelada y media de cocaína que tenía destino internacional.

La Fuerza Naval del Pacífico desplegó sus capacidades para interceptar esta lancha que navegaba de manera sospechosa por aguas del Pacífico centro, con destino a Costa Rica, transportando 47 bultos con alcaloides.

La Armada indicó que tres colombianos fueron capturados y el material incautado fue trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde practicaron la prueba de identificación preliminar homologada.

Las autoridades señalaron que ahora se avanza en la investigación para determinar a qué organización pertenecía el alcaloide decomisado o si, por el contrario, se trata de varios socios que se unieron para gestionar el envío.