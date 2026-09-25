Un cargamento de aproximadamente 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue interceptado cuando era transportado por una embarcación en el sector de Nueva Antioquia, Vichada.

La operación contó con el trabajo de unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía y apoyo de Inteligencia Naval.

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El cargamento iba distribuido en 38 bultos

De acuerdo con la información entregada sobre la operación, las unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía realizaron una acción de interdicción fluvial en el sector de Nueva Antioquia. Allí, ubicaron e interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga.

Durante el procedimiento fueron encontrados aproximadamente 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 38 bultos.

La operación se desarrolló con apoyo de Inteligencia Naval, cuyo trabajo permitió orientar las acciones de control sobre los corredores fluviales utilizados para el transporte de sustancias ilícitas.

El resultado representa una afectación a la logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que utilizan las rutas fluviales de esta región para movilizar cargamentos hacia la frontera con Venezuela.

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Gracias al trabajo de unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía, con Inteligencia Naval, realizaron una operación de interdicción fluvial en el sector de Nueva Antioquia, Vichada,… pic.twitter.com/v42fh3Bby1 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) September 25, 2026

Punto estratégico para el control fluvial

Nueva Antioquia hace parte del municipio de La Primavera, en Vichada, y se encuentra en una zona donde los ríos cumplen un papel fundamental para el transporte y la comunicación de las comunidades.

La Armada de Colombia ha reportado anteriormente operaciones de control e interdicción fluvial en este sector.

En una de ellas, publicada por la institución, fueron incautados 36 kilogramos de marihuana luego de interceptar una embarcación que navegaba por la ribera del río Meta.

En 2025, la Armada informó sobre la incautación de 10.500 galones de combustible de aviación que eran transportados ilegalmente en una embarcación sobre el río Meta, en cercanías de Nueva Antioquia.

La institución señaló entonces que la operación fue posible gracias a información suministrada por Inteligencia Naval.

Estos antecedentes muestran que el control de los corredores fluviales constituye una de las labores desarrolladas por la Fuerza Naval de la Orinoquía en esta zona del país.

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La Armada ha señalado que las operaciones de interdicción marítima y fluvial hacen parte de las acciones empleadas para afectar las cadenas de distribución del narcotráfico.

En este caso, la acción permitió interceptar una embarcación con un cargamento de gran volumen antes de que pudiera continuar su recorrido por los corredores fluviales de la Orinoquía.

El Ministerio de Defensa mantiene dentro de sus registros oficiales el seguimiento a los resultados operacionales de la Fuerza Pública, incluida la incautación de cocaína, con información suministrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.