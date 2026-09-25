Preocupación en Chaparral, Tolima, por los constantes sismos: hubo 40 movimientos en la madrugada; esto dicen las autoridades

Chaparral, Tolima, volvió a vivir una madrugada de movimientos sísmicos.

Solo durante las primeras horas de este viernes 25 de septiembre se registraron alrededor de 40 eventos, en una secuencia que mantiene bajo seguimiento al Servicio Geológico Colombiano y a las autoridades locales.

Así amaneció Colombia: sismo de magnitud 4,1 sacudió la madrugada y tuvo una profundidad superficial

El movimiento más fuerte ocurrió en la madrugada

Cerca de 40 movimientos sísmicos fueron registrados durante la madrugada de este viernes en Chaparral.

El sismo de mayor magnitud durante la madrugada fue reportado inicialmente con una magnitud de 4,1.

El SGC señaló que este movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor de 30 kilómetros, y ubicó su epicentro en Chaparral, Tolima.

La actividad no se limitó a ese evento. El SGC también reportó otros movimientos durante las primeras horas del viernes, entre ellos uno de magnitud 3,6, registrado a las 7:08 a. m., también con epicentro en Chaparral y profundidad superficial.

La situación ocurre después de varios días de actividad sísmica constante en el municipio.

Hasta la tarde del jueves se habían documentado 680 sismos con epicentro en Chaparral desde el inicio de esta secuencia, con magnitudes entre 2,0 y 4,5.

La actividad sísmica mantiene en alerta y bajo monitoreo a las autoridades en Chaparral, Tolima. Foto: Cortesía Semana

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral?

Esta es precisamente una de las preguntas que todavía intenta responder el Servicio Geológico Colombiano.

Las autoridades han denominado el fenómeno una secuencia sísmica y han reforzado el monitoreo científico en el territorio.

El SGC se encuentra en una etapa de análisis para establecer con mayor precisión el comportamiento de los movimientos y determinar qué estructuras geológicas estarían involucradas.

En un consejo técnico extraordinario realizado en Chaparral, especialistas del SGC, funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cortolima y autoridades municipales analizaron la situación.

Como parte de ese trabajo, se anunció una visita técnica al sector de Las Hermosas y a las fuentes termales de El Escobal, donde se instalarán equipos especializados para fortalecer el seguimiento científico de la actividad.

El alcalde de Chaparral, Helver González Mora, fue enfático en que todavía no existe una explicación definitiva sobre el origen de los movimientos.

En Chaparral, Tolima, algunos habitantes tomaron drástica decisión tras cadena de temblores: “La gente tiene mucho temor”

“No existe un concepto científico concluyente que determine la causa exacta de la secuencia de sismos en la jurisdicción”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el SGC indicó que el fenómeno continúa en una “etapa de análisis”, por lo que las autoridades esperan obtener más información con los instrumentos que se están instalando en la zona.

La cantidad de movimientos ha generado preocupación entre los habitantes de Chaparral y ha dado lugar a mensajes y versiones que circulan en redes sociales y grupos de mensajería.

Frente a esta situación, el alcalde hizo un llamado a consultar únicamente información proveniente de las entidades encargadas del monitoreo.

“Nosotros tenemos que basarnos en la información que dan los geólogos o la información oficial para poder decirle a la comunidad”, manifestó González.

La recomendación cobra especial importancia porque, hasta ahora, el SGC no ha establecido una causa definitiva para esta secuencia.

Por ello, cualquier afirmación sobre un supuesto terremoto próximo o sobre la ocurrencia de un evento de determinada magnitud debe ser tratada con cautela si no procede de una fuente oficial.