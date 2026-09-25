Primicia | La insólita tutela de alias Pinocho y su hermano en contra de la Presidencia

SEMANA tuvo acceso al expediente que reposa en el Consejo de Estado, en el que fue radicada una insólita tutela presentada por el jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, y su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, en contra de la Presidencia y el Ministerio de Justicia.

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Pinocho, quien hace poco le manifestó en exclusiva a SEMANA su interés en entregarse ante las autoridades, solicitó la protección de los derechos fundamentales que consideró vulnerados.

Entre estos se encuentran el derecho al debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y la paz.

La acción hace referencia a las resoluciones n.º 348 y 349 del 28 de 2026, proferidas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella y que representaron la revocatoria del reconocimiento a varios integrantes de la estructura armada organizada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que no contaba con las facultades para evaluar la acción de tutela y mucho menos para tomar una decisión de fondo.

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Debido a esto, remitió la tutela a los juzgados administrativos de Bogotá para su respectivo reparto y para que se evalúe su admisión.

Entrega a la justicia

En entrevista exclusiva con Salud Hernández-Mora, alias Pinocho aseguró que estaba dispuesto a someterse a la justicia, por lo que le envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino.

“Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Pero él, como presidente y buen abogado —sé que lo es y ha tenido experiencia con asesorías que les brindó a grupos paramilitares anteriormente en los procesos de paz—, debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley. Entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro es difícil”, aseguró alias Pitufo.

"Presidente, estoy dispuesto a entregarme". Foto: Semana

“Decir que me va a bombardear, que me va a matar, lo puede hacer, meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con los Conquistadores de la Sierra ni con el conflicto en la Sierra Nevada o Colombia. Aquí, cualquier incursión militar que haya pone en riesgo a los campesinos, a los indígenas y a quienes viven del turismo. En la Sierra Nevada no hay coca, ni base de coca, no hay injerencia del narcotráfico. Aquí se vive del turismo”, añadió.

Después de esta entrevista, el jefe de Estado envió un mensaje directo.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto. Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, indicó De La Espriella en su cuenta de X.