En pleno plan éxodo, fuerte accidente en vía Bogotá-Girardot deja una persona fallecida

Durante la mañana de este sábado 31 de octubre, durante el comienzo del plan éxodo por el puente festivo, se registró un siniestro vial con fatalidad en la vía Bogotá-Girardot, en inmediaciones de San Raimundo.

Bogotá se prepara para movilizar más de 1,8 millones de vehículos en el puente festivo: Plan éxodo y retorno

La Concesión Vía Sumapaz informó que el accidente ocurrió por un choque en el km 84, municipio de Silvania, involucrando a una camioneta particular y a una motocicleta.

Como consecuencia del accidente, el motociclista que estaba conduciendo el vehículo falleció en el lugar de los hechos. La Concesión también informa que otra persona resultó gravemente afectada, y que fue remitida a un centro de salud cercano para ser atendida.

El incidente llegó a afectar los carriles derecho y central de la vía. En cuanto a la causa probable del incidente, las autoridades reportaron que se produjo al no guardar distancia de seguridad entre vehículos.

Unidades de la Concesión y de la Policía de Tránsito atendieron el incidente, finalizando las labores de atención sobre las 7:30 a. m. A estas horas la vía se encuentra completamente habilitada y en condiciones normales.

“Se recomienda a los usuarios continuar transitando con precaución y atender la señalización de la vía. Vía Sumapaz mantiene el monitoreo permanente del corredor vial y seguirá informando sobre cualquier novedad a través de sus canales oficiales”, exclamó el concesionario.

Recomendaciones para circular por las carreteras del país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comparte las siguientes recomendaciones que deben tener en cuenta cuando circulen por las carreteras del país durante los puentes festivos: