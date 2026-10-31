En pleno plan éxodo, fuerte accidente en vía Bogotá-Girardot deja una persona fallecida

Durante la mañana de este sábado 31 de octubre, durante el comienzo del plan éxodo por el puente festivo, se registró un siniestro vial con fatalidad en la vía Bogotá-Girardot, en inmediaciones de San Raimundo.
La Concesión Vía Sumapaz informó que el accidente ocurrió por un choque en el km 84, municipio de Silvania, involucrando a una camioneta particular y a una motocicleta.
Como consecuencia del accidente, el motociclista que estaba conduciendo el vehículo falleció en el lugar de los hechos. La Concesión también informa que otra persona resultó gravemente afectada, y que fue remitida a un centro de salud cercano para ser atendida.
En el marco del plan éxodo por el puente festivo, un accidente vial con fatalidad se registró en la vía Bogotá-Girardot. El hecho involucra a una camioneta particular y un motociclista, quien fallece en el lugar del incidente. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/f08plPFE0q— Revista Semana (@RevistaSemana) October 31, 2026
El incidente llegó a afectar los carriles derecho y central de la vía. En cuanto a la causa probable del incidente, las autoridades reportaron que se produjo al no guardar distancia de seguridad entre vehículos.
Unidades de la Concesión y de la Policía de Tránsito atendieron el incidente, finalizando las labores de atención sobre las 7:30 a. m. A estas horas la vía se encuentra completamente habilitada y en condiciones normales.
“Se recomienda a los usuarios continuar transitando con precaución y atender la señalización de la vía. Vía Sumapaz mantiene el monitoreo permanente del corredor vial y seguirá informando sobre cualquier novedad a través de sus canales oficiales”, exclamó el concesionario.
Recomendaciones para circular por las carreteras del país
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comparte las siguientes recomendaciones que deben tener en cuenta cuando circulen por las carreteras del país durante los puentes festivos:
- Programe con antelación sus desplazamientos.
- Inicie el viaje por carretera temprano.
- Revise, antes de salir a carretera, el funcionamiento del vehículo: frenos, presión de las llantas, sistema eléctrico, luces, limpiabrisas, niveles de agua, combustible, aceite, refrigerante y líquido de frenos.
- Verifique que el botiquín y el extintor tengan vigente su fecha de vencimiento.
- Compruebe que el kit de carretera esté completo y que los documentos del automotor estén al día.
- No conduzca si consumió bebidas embriagantes el día anterior.
- Tenga listo el dinero en efectivo para pagar los peajes y evitar represamientos.
- No exceda los límites de velocidad.
- Respete las señales de tránsito y evite maniobras riesgosas, como los sobrepasos.
- Si viaja en un vehículo de servicio público, tome los buses intermunicipales en sitios autorizados y mantenga los protocolos de bioseguridad.
- Consulte el estado de las carreteras a través de la línea #767 del Invías y de su cuenta de Twitter.