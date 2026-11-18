Un extraño hallazgo tiene bajo investigación a las autoridades en Bogotá. Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda en la localidad de Tunjuelito. En el mismo inmueble también fue hallado un perro muerto, un detalle que aumenta las incógnitas alrededor del caso.

Macabro hallazgo en el sur de Bogotá: encuentran un cuerpo sin vida colgando de un árbol

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que los hechos fueron reportados desde la tarde del pasado lunes 16 de noviembre. Cuando los uniformados llegaron a la casa, ubicada en el barrio San Vicente, encontraron los cuerpos de dos personas y al animal sin señales de vida.

“Al llegar al lugar, los uniformados encuentran dos personas fallecidas y un canino. Se adelanta la investigación con el fin de esclarecer lo sucedido”, indicaron las autoridades sobre el procedimiento.

Aunque el caso se conoció públicamente este miércoles 18 de noviembre, las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos todavía no han sido establecidas. Por ahora, no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue de Medicina Legal. Foto: A.P.I.

¿Quiénes eran las personas encontradas en la vivienda?

Algunos reportes de medios de comunicación han señalado que las víctimas podrían ser una mujer y su hijo. También se ha mencionado que tendrían aproximadamente 85 y 67 años, respectivamente. Sin embargo, estos datos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

La Fiscalía, consultada sobre el avance de las indagaciones, confirmó que el caso se encuentra en investigación, pero precisó que todavía no hay información adicional para entregar.

Tampoco se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos ni las posibles causas de las muertes. Los análisis forenses serán fundamentales para establecer qué ocurrió y determinar oficialmente las circunstancias de los fallecimientos.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el caso ocurrido en el barrio San Vicente. La presencia de los dos cuerpos y del perro muerto dentro del mismo inmueble hace parte de los elementos que deberán ser analizados durante la investigación.