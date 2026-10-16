Los abuelitos de Neira, Caldas, el municipio más longevo del país, rumbo a Cartagena a conocer el mar

Por iniciativa de la alcaldía del municipio de Neira, Caldas, conocido como el más longevo del país porque más del 30 por ciento de su población tiene más de 60 años, un grupo de cerca de 50 abuelitos entre los 75 y 95 años irán por primera vez a conocer el mar en Cartagena.

Naira es conocido como el municipio más longevo del país. Foto: Gobernación de Caldas/API.

El alcalde del municipio, Jhon Jairo Castaño, y su esposa, la gestora social Daniela Andrea Nieto, crearon el proyecto “Del café al mar” dirigido a campesinos, adultos mayores, humildes, que han dedicado gran parte de su vida al trabajo de la tierra, algunos afectados por el conflicto armado y el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Los abuelitos neiranos estarán en Cartagena entre el 20 y el 23 de octubre y serán hospedados durante tres noches en el sector de Bocagrande. Durante su estadía vivirán una agenda diseñada para que este primer encuentro con el mar sea una experiencia emotiva y cultural.

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Uno de los momentos centrales será el 21 de octubre, desde las 7 de la mañana. Los adultos mayores tendrán un encuentro simbólico entre el Caribe y el Eje Cafetero. Pescadores, palenqueras y expresiones culturales de Cartagena darán la bienvenida a los abuelos campesinos, en una jornada con música, tradición e historias compartidas.

Ese mismo día, los adultos mayores harán un recorrido en catamarán desde donde podrán ver el atardecer. El 22 de octubre tendrán actividades de respiración, contemplación y bienestar junto al mar y realizarán un recorrido por el Centro Histórico de Cartagena. La iniciativa “Del café al mar” plantea que los sueños no envejecen.