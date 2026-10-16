Exalcalde de Jamundí fue víctima de un atentado en su contra; murió su escolta

Un hecho de extrema gravedad sacudió el panorama político y de seguridad en el departamento del Valle del Cauca este viernes, 16 de octubre. El exalcalde del municipio de Jamundí y reconocido líder político de la región, Andrés Felipe Ramírez, fue blanco de un atentado sicarial registrado en el casco urbano de la localidad.

Alcalde de Cali manda a retirar los “símbolos de la delincuencia” de las calles: a esto se refiere

La acción violenta se produjo apenas unos minutos después de que el exmandatario culminara una reunión de trabajo político con su aliado y congresista, Duvalier Sánchez.

Hugo Ruano destapa presunta red de tercerización en hospital de Jamundí: apunta contra Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

A través de una alocución urgente difundida en sus canales oficiales, el senador Sánchez confirmó el trágico desenlace para el esquema de seguridad del exalcalde.

Durante la arremetida perpetrada por hombres armados, el agente de protección asignado a la custodia de Ramírez interpuso su integridad para repeler la agresión, recibiendo tres impactos de proyectil de arma de fuego. A pesar de los esfuerzos de auxilio médico, las autoridades locales confirmaron el fallecimiento del servidor.

Alerta nacional y llamados a la protección de líderes del Valle

La noticia desató una ola de consternación en la dirigencia política nacional y regional, dada la visibilidad de Ramírez en el departamento.

“Quiero informar al país que me dirijo a Jamundí, el exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío... ha sufrido un atentado sicarial (...) su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”, declaró angustiado el senador Duvalier Sánchez.

A esta hora, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y las Fuerzas Militares desplegaron un plan candado especial en las vías de acceso y salida de Jamundí para ubicar a los autores materiales del ataque.

La Fiscalía General de la Nación comisionó a un grupo itinerante de homicidios para asumir las pesquisas, mientras líderes del Valle del Cauca solicitan la intervención prioritaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reevaluar los esquemas de seguridad de dirigentes y candidatos en esta convulsionada subregión del país.

Total rechazo a este cobarde atentado y solidaridad con las víctimas. Las autoridades deben dar con los responsables y todo el peso de la ley debe caer sobre ellos. — Andrés Forero CD (@AForeroM) October 17, 2026

Ante el hecho, figuras políticas se han mostrado su total rechazo a los hechos que atentaron contra la vida del exalcalde.

Uno de los primeros en hacerlo fue el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, quien a través de su cuenta oficial de X afirmó: “Total rechazo a este cobarde atentado y solidaridad con las víctimas. Las autoridades deben dar con los responsables y todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”.