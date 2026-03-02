Hugo Ruano destapa presunta red de tercerización en hospital de Jamundí: apunta contra Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

El candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, Hugo Ruano, lanzó una denuncia pública contra el actual congresista Duvalier Sánchez y el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez, a quienes acusó de incurrir en “hipocresía política”, manipulación electoral y posibles conflictos de interés relacionados con la defensa de los derechos laborales en el departamento.

Ruano aseguró que su pronunciamiento surge tras la circulación de un video en el que cuestiona lo que considera una doble moral por parte de ambos dirigentes frente a la precarización laboral. “Uno no puede criticar un sistema del cual hace parte”, afirmó el candidato, al tiempo que aclaró que su postura no busca justificar la contratación por prestación de servicios. “No estoy defendiendo la precarización laboral porque todos, incluso yo, hemos sido parte de un contrato por prestación de servicios que sabemos que nos toca cumplir con las prestaciones a uno mismo; no hay vacaciones”, precisó.

Hugo Ruano apunta contra Duvalier Sánchez y lo llama hipócrita. Foto: cortesía

Según el aspirante a la Cámara, el cuestionamiento central radica en que quienes hoy denuncian supuestas irregularidades laborales habrían aplicado esquemas similares cuando estuvieron en el poder. “Lo que estoy denunciando es la hipocresía y doble moral de Duvalier Sánchez, actual congresista y candidato al Senado, y el señor Andrés Ramírez, que es la fórmula a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca”, sostuvo.

El candidato señaló directamente al periodo 2020-2024, cuando Andrés Felipe Ramírez ejerció como alcalde de Jamundí. De acuerdo con su versión, durante esa administración se realizaron contrataciones bajo modalidades que hoy son objeto de críticas públicas. “Ellos hicieron los mismos planteamientos cuando estuvieron al poder. 2020-2024, Andrés Felipe Ramírez, bajo su mandato y la secretaria Mayra Álvarez Bolaños, que hoy hace de directora de Inspección, Vigilancia y Control; fue secretaria de Salud de Andrés Felipe Ramírez y ella fue la que entró a la HV a hacer la inspección. De modo que ella inicialmente abrió el conflicto de interés”, declaró.

Ruano agregó que durante esa administración se suscribió un contrato con Asovida, organización sindical que, según él, hace parte de los elementos que hoy deberían ser objeto de revisión pública. “Ellos hicieron un contrato con Asovida, que es una asociación sindical. De modo que la hipocresía radica en que en su momento no juzgaban o no levantaban la mano y ahora sí lo hacen”, manifestó.

El aspirante vinculó estas actuaciones al actual calendario electoral y aseguró que las denuncias recientes responden a intereses políticos. “Sin duda, el calendario electoral hace que estos sectores, sobre todo este petrismo del Partido Verde, que están intentando, como se ven ya acorralados y ven que han perdido respaldo, acudan a la calumnia, acudan a la manipulación electoral”, afirmó.

Hugo Ruano está en campaña. Foto: cortesía

En esa línea, sostuvo que durante su campaña ha insistido en que el debate político no debe basarse en ataques personales. “La grosería, la calumnia no puede volverse un producto democrático”, expresó, y agregó que estas prácticas han incluido descalificaciones contra mujeres líderes del departamento. “Incluso deshumanizando a las mujeres, entre ellas la gobernadora del Valle del Cauca”, indicó.

La denuncia del candidato también se extendió a presuntos vínculos políticos alrededor de la campaña de Duvalier Sánchez y Andrés Felipe Ramírez. Ruano aseguró que el saliente director territorial del Ministerio de Trabajo en el Valle del Cauca, Carlos Salazar Sarmiento, es hermano del concejal Rodrigo Salazar, a quien señaló como “prácticamente gerente de campaña” de los mencionados dirigentes.

“Este Rodrigo Salazar hace prácticamente de gerente de campaña de Duvalier Sánchez y del señor Andrés Felipe Ramírez. Y este concejal obedece a los criterios y seguramente órdenes de Jorge Iván Ospina”, declaró, en referencia al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, cuya administración ha sido objeto de cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción.

Para Ruano, esta cadena de relaciones configura posibles conflictos de interés que deberían ser investigados. “Ahí se encuentra una serie de conflictos de intereses y queda en evidencia, y lo dejo en evidencia, la manipulación política, que no puede seguir jugando con la dignidad de los trabajadores”, afirmó.

El candidato insistió en que la defensa de los derechos laborales no puede limitarse a coyunturas electorales. “Hay que pelear por la mejora de las condiciones laborales, pero no indignarse solo en época electoral y aprovecharla como marketing político”, sostuvo.

Cuestionamientos al ministro de Trabajo

En su pronunciamiento también cuestionó el papel del Ministerio de Trabajo en el Valle del Cauca y las recientes actuaciones que derivaron en señalamientos públicos contra un hospital del suroccidente colombiano. “Es terrible. Primero, hemos encontrado que el presidente Petro no tiene la cortesía o la prudencia política para manejar ese tipo de situaciones”, afirmó en alusión al mandatario Gustavo Petro.

Ruano señaló que, paradójicamente, la propia seccional del Ministerio de Trabajo en el Valle presentaría falencias en materia de seguridad laboral. “Efectivamente, el Ministerio del Trabajo, seccional Valle del Cauca, director territorial Valle del Cauca, del cual hice parte porque tuve la oportunidad de trabajar en esta seccional, el sindicato manifestó incluso una acción, la cual fue aceptada, porque no cumplen con las condiciones de gestión de seguridad y salud en el trabajo”, explicó.

El aspirante describió supuestas irregularidades en la infraestructura de la entidad. “Actualmente, ellos no tienen extintores, el cableado que hay afuera de la seccional no cumple con las normas y pueden estar arriesgando la vida de niños, transeúntes y de los mismos funcionarios. Si llega a haber un cortocircuito, podemos estar ante una tragedia”, advirtió.

Comparó esa situación con actuaciones recientes contra otras instituciones. “El Ministerio del Trabajo ha sido muy riguroso, por ejemplo, en el último caso con Alpina, porque por condiciones incluso mínimas de no cumplimiento cerraron algunas partes de la planta, pero acá están trabajando más de 100 funcionarios públicos sin las medidas y condiciones de salud y seguridad en el trabajo”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Hugo Ruano formalizó una denuncia política que apunta directamente contra Duvalier Sánchez y Andrés Felipe Ramírez, en medio de un escenario preelectoral que comienza a tensionarse en el Valle del Cauca.