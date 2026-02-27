Política

Duvalier Sánchez tendrá que eliminar polémico video que publicó sobre Dilian Francisca Toro

El representante a la Cámara posteó un video en su cuenta de Instagram en el que hizo referencia al aspecto físico de la gobernadora del Valle del Cauca.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:20 p. m.
Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro.
Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro. Foto: El País

El representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, tendrá que borrar un video que publicó en su cuenta de Instagram sobre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La orden se da después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera imponer una medida de protección a favor de la gobernadora, tras la denuncia que la defensa de Toro presentó contra el congresista, en la que lo señaló de ejercer violencia política de género contra ella.

El proceso corresponde a diferentes publicaciones que difundió Sánchez en sus redes sociales. La primera de estas fue el 29 de marzo del 2025, en la que se le muestra en una caricatura junto a Toro. La imagen estuvo acompañada del mensaje: “Gober, Dilian Francisca, mirá cómo quedamos, en el anime no te ves tan villana”.

El congresista también posteó material en sus redes los días 11 y 27 de abril y el 15 de septiembre del año anterior. Una nueva publicación fue posteada en sus redes el pasado 13 de enero de este 2026, con un video en el que hizo alusiones a su aspecto físico y la comparó con la lideraza del Valle del Cauca, y aliada política de Toro, Clara Luz Roldán. Esa es, justamente, la pieza en la que el CNE consideró que se ejerció violencia política de género.

“Esta corporación concluye que las primeras seis publicaciones analizadas, si bien pueden resultar incómodas, llamativas, punzantes o chocantes, no constituyen por ese solo hecho violencia política de género. Se tratan, por el contrario, de usos retóricos legítimos dentro del debate público, especialmente en el marco del ejercicio de control político, por las razones ya expuestas. No obstante, respecto de la última publicación analizada del representante a la Cámara, la conclusión es distinta, pues esta, a juicio de la Sala Plena, si constituye una conducta configurativa de violencia política basada en género“, detalló la sentencia del CNE.

El tribunal administrativo sostuvo que las afirmaciones del representante a la Cámara hacen alusiones al aspecto físico de la mujer, haciendo referencia a su color de cabello y hasta a sus cirugías estéticas. Esos comentarios, dice el CNE, no constituyen una referencia a su función pública.

Noticias Destacadas