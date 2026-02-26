Valle del Cauca

“Un centro de esclavitud”: Petro sobre el Hospital Universitario del Valle por denuncias de presunta precarización laboral

Una visita del Ministerio del Trabajo habría dejado al descubierto supuestas irregularidades.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 7:06 p. m.
Gustavo Petro Hospital Universitario del Valle
Gustavo Petro Hospital Universitario del Valle Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro no se guardó nada y calificó las denuncias de presunta precarización laboral en el Hospital Universitario del Valle como un “centro de esclavitud”.

Tras una visita del Ministerio de Trabajo habrían quedado al descubierto una serie de irregularidades laborales, lo que motivó un mensaje del presidente en sus redes sociales. “En el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada".

Lo que encontraron

Una inspección del Ministerio del Trabajo puso bajo la lupa al Hospital Universitario del Valle por presuntas intermediaciones laborales ilegales que involucrarían a más de 4.000 trabajadores. La visita fue encabezada por la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, junto con un equipo de la Unidad Especial de Bogotá y funcionarios del nivel central.

“Hoy nos encontramos inspeccionando el Hospital Universitario del Valle con todo el equipo (…) Esta inspección tiene como finalidad identificar si hay presuntas intermediaciones laborales ilegales con dos agremiaciones sindicales”, afirmó la funcionaria. Según explicó, en esta etapa preliminar se identificaron organizaciones que “no son sindicatos reales, que usan el contrato sindical para tercerizar e intermediar más de 4.000 trabajadores al interior del hospital”.

