El presidente Gustavo Petro no se guardó nada y calificó las denuncias de presunta precarización laboral en el Hospital Universitario del Valle como un “centro de esclavitud”.

Tras una visita del Ministerio de Trabajo habrían quedado al descubierto una serie de irregularidades laborales, lo que motivó un mensaje del presidente en sus redes sociales. “En el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada".

Lo que encontraron

Una inspección del Ministerio del Trabajo puso bajo la lupa al Hospital Universitario del Valle por presuntas intermediaciones laborales ilegales que involucrarían a más de 4.000 trabajadores. La visita fue encabezada por la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, junto con un equipo de la Unidad Especial de Bogotá y funcionarios del nivel central.

“Hoy nos encontramos inspeccionando el Hospital Universitario del Valle con todo el equipo (…) Esta inspección tiene como finalidad identificar si hay presuntas intermediaciones laborales ilegales con dos agremiaciones sindicales”, afirmó la funcionaria. Según explicó, en esta etapa preliminar se identificaron organizaciones que “no son sindicatos reales, que usan el contrato sindical para tercerizar e intermediar más de 4.000 trabajadores al interior del hospital”.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del HUV. Foto: El País

De acuerdo con la viceministra, la estructura laboral actual del centro asistencial muestra un desbalance crítico. “La estructura que tiene el hospital hoy es que el 90 % del personal es intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical”, aseguró. En cifras, serían cerca de 4.000 personas vinculadas bajo contrato sindical frente a apenas 260 trabajadores directos.

Muñoz advirtió que esta situación genera una profunda brecha salarial y condiciones desiguales. “Mientras trabajadores del contrato sindical haciendo las mismas funciones de los trabajadores directos ganan 1.700.000 pesos, si eres trabajador directo ganas 3.300.000”, sostuvo. Además, señaló que quienes están bajo contrato sindical “no se les paga jornadas de trabajo justas, no se les paga horas extras, no tienen licencias, incapacidades, no tienen la posibilidad de tener vacaciones, 15 días de vacaciones como cualquier trabajador en este país”.

Según los testimonios recogidos por los inspectores, las vacaciones para estos trabajadores serían de apenas cinco días. A ello se suman alertas en materia de salud ocupacional. La viceministra indicó que durante el recorrido se identificaron “riesgo químico, riesgo físico, riesgo ergonómico”, especialmente en áreas sensibles como la morgue.

“Estuvimos inspeccionando la morgue, identificamos que hay un manejo de formol inadecuado, sin una adecuada ventilación”, detalló. También se evidenció bajo control en el manejo de sustancias como etanol y propanol. “Varios químicos están generando daños que pueden ser a futuro cancerígenos para los trabajadores, dado que no tienen los EPP adecuados”, advirtió.

Otro punto que encendió las alarmas fue el temor de los empleados a denunciar. “Los trabajadores se han acercado a los inspectores para decir que si denuncian los pueden despedir, que si denuncian no les van a renovar sus contratos con las organizaciones sindicales que los intermedian de manera ilegal”, reveló Muñoz.

Ante este panorama, la viceministra anunció la adopción de medidas. “Vamos a emitir una medida preventiva para que se abstenga de tomar represalias contra los trabajadores que hoy nos han dado entrevistas y con los que hemos podido identificar problemas a la salud, la seguridad, problemas laborales y problemas graves en intermediación laboral”, concluyó.