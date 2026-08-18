Medicina Legal entregó nuevo reporte de desaparecidos tras el terremoto: estos son los nombres

Una semana después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce continúa y Medicina Legal entregó este martes un nuevo reporte oficial.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, con corte al 18 de agosto, ha recibido el reporte de 290 personas desaparecidas relacionadas con la tragedia.
El listado corresponde a personas reportadas como desaparecidas en diferentes municipios afectados por el movimiento telúrico.
Medicina Legal publicó sus nombres para apoyar las labores de búsqueda, pero en este reporte hay registros en los que no aparece especificado el municipio de desaparición, lo que podría advertir sobre un subregistro de los datos.
Así las cosas, en Pereira se concentran 133 reportes, seguida por Cali, con 75, y Armenia, con 29. También aparecen Quimbaya, con 15; Dosquebradas, con 5; y La Tebaida, con 4.
Con un caso cada uno figuran Calarcá, Montenegro, Marsella, Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal, El Cairo, Cartago, Itagüí, Buenaventura, Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Timbío. En otros 16 registros no aparece consignado el municipio de desaparición en el documento oficial.
Desde las primeras horas del 10 de agosto, Pereira, Cali, Manizales, Armenia y distintos municipios de Chocó concentraron buena parte de la atención de los organismos de emergencia.
El número de desaparecidos ha variado durante la emergencia a medida que las autoridades han cruzado información, identificado víctimas y actualizado los reportes provenientes de los municipios.
Medicina Legal señaló que continuará trabajando en la búsqueda y en los procesos relacionados con la identificación, al tiempo que reiteró su compromiso con el rigor técnico, la dignidad de las víctimas y el acompañamiento a sus familiares.
Mientras avanzan las labores de recuperación y atención de la emergencia, cientos de familias continúan esperando información sobre sus seres queridos.