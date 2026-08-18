Terremoto dejó una gran grieta en una montaña del Chocó: gobernadora Nubia Córdoba explicó lo que harán

Nubia Carolina Córdona, gobernadora del Chocó, habló en SEMANA sobre lo que ha sido la atención por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto y las afectaciones que quedaron en el departamento.

El epicentro del movimiento telúrico fue en el municipio de San José del Palmar, pero pese a esto no hubo un gran daño como en otros lugares. Según comentó la mandataria, las afectaciones fueron principalmente estructurales.

“Esto tiene que ver con una especie de placa en donde está asentado el municipio y hace que haya un desnivel en una línea completa de asentamiento de las viviendas y los establecimientos en el centro de la cabecera municipal”, señaló.

Según Córdoba, han pedido que esta circunstancia sea estudiada de manera detallada con el objetivo de verificar que no se tenga algún riesgo a futuro y que, con el paso del tiempo, se pueda agravar.

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En ese sentido, indicó que la destrucción de las viviendas fue como tal en la cabecera municipal, sino principalmente en la zona rural.

“Tenemos que hacer un análisis, esto es una zona de montaña y habrá que hacerle unos estudios adicionales para saber que todo el asentamiento no está en riesgo por cuenta de la grieta que se formó a nivel de la montaña y que nosotros pudimos evidenciar”, expresó.

Esto, según dijo la gobernadora, también está reportado dentro de las afectaciones que dejó el terremoto de 7.4 grados y en un informe que hizo el Comité Municipal de Gestión del Riesgo.

Córdoba explicó que se trata de una grieta que venía descendiendo desde la montaña y que finalmente impactó la zona en la que se encuentran ubicadas las viviendas. “Queremos saber si esto implica algún tipo de riesgo para todo el asentamiento y si esto indica que debe existir una reubicación”, señaló.

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De hecho, confirmó que en San José del Palmar hay un barrio que está en proceso de reubicación, tras la instrucción de un juez de la República, y que está siendo atendido por la Gobernación del Chocó.

Ahora, lo que harán será esperar a que un equipo de geólogos haga el análisis de la zona y la grieta, y una vez se conozcan las conclusiones, se tomará la determinación adecuada para salvaguardar la seguridad de todos los habitantes.

“Que nosotros podamos identificar si esa grieta que se generó a nivel de montaña tiene un impacto o no en la estabilidad del lugar en el que está asentado San José o algunos de los sectores o los barrios del lugar”, concluyó.