Proyecto de ley busca declarar la Sierra Nevada de Santa Marta como Patrimonio Biocultural de la Nación

Con la participación de autoridades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, representantes de gobiernos locales, organizaciones campesinas, miembros de la academia y distintos sectores sociales, se llevó a cabo en Santa Marta la audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado “Por la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta”, liderada por la senadora Patricia Caicedo.

El encuentro tuvo como propósito discutir la iniciativa de proyecto de ley que busca establecer un régimen especial para la protección integral de la Sierra Nevada, articulando la conservación ambiental con la protección del territorio ancestral, el agua, la biodiversidad, los espacios sagrados y los conocimientos tradicionales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

La propuesta plantea reconocer y fortalecer la protección del Sistema de Espacios Sagrados de la Línea Negra y declarar la Sierra Nevada de Santa Marta Patrimonio Biocultural de la Nación.

“Nuestra iniciativa de proyecto de ley busca vincular a todas las comunidades que habitan la Sierra, no solo como beneficiarias de su protección, sino también como guardianas de su conservación y restauración ecológica”, explicó la senadora Patricia Caicedo.

Senadora Patricia Caicedo impulsa proyecto de ley para proteger la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Suministrada / API

Durante la audiencia, autoridades indígenas señalaron la necesidad de reconocer su presencia ancestral, autonomía y formas de comprender y cuidar el territorio.

“Esto es una oportunidad valiosa para las comunidades que habitan la Sierra Nevada, para que nuestra visión y nuestra manera de habitar el territorio tengan espacios en el Legislativo”, señaló Saúl Mindiola, representante del pueblo Arhuaco.

Luis Nuibita, del pueblo Kogui, destacó el diálogo con los cuatro pueblos ancestrales: “Este proyecto de ley también nace desde la participación y el diálogo con los cuatro pueblos ancestrales de la Sierra Nevada, en donde hemos dicho que lo que nosotros queremos es que se nos garantice la existencia y la permanencia en el territorio”.

Durante la jornada también se señaló que la Sierra sostiene sistemas hídricos de los que dependen poblaciones de Magdalena, Cesar y La Guajira. Caicedo indicó que alrededor de 1,5 millones de personas reciben beneficios de los servicios ambientales asociados a este sistema montañoso.

La iniciativa continuará su proceso de construcción y socialización con comunidades, instituciones, autoridades territoriales, academia y sectores sociales de Magdalena, Cesar y La Guajira.