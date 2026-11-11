Directiva del Senado podría ser investigada por supuesta obstrucción en el caso de los sexocontratos

La investigación que avanza en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro por el escándalo de los sexocontratos revelado por SEMANA, tiene un nuevo capítulo que involucra a la actual directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, y la inspección judicial que se intentó hacer en el Congreso de la República por este caso.

Esta revista pudo confirmar que el alto tribunal le abrió un incidente de medida correctiva contra Salamanca porque habría obstaculizado el ingreso de los funcionarios de la Corte, cuando iban a adelantar una inspección judicial al Congreso para revisar los contratos relacionados con la presunta instrumentalización de mujeres durante el gobierno Petro.

Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado. Foto: Senado de la República.

Esa diligencia se llevó a cabo el pasado jueves 5 de noviembre después de que varios investigadores llegaron al Senado en busca de los contratos de Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Petro con una supuesta red de servicios sexuales a cambio de beneficios laborales con el Estado.

Sin embargo, fuentes dentro de esa diligencia manifestaron que se habrían presentado irregularidades y demoras en la inspección judicial en la investigación contra Petro y Pizarro, por eso se abrió el incidente correctivo para que explique ante el magistrado investigador lo que ocurrió ese día.

Pero dependiendo de la versión que entregue, el incidente se podría convertir en una compulsa de copias disciplinarias, penales e incluso podría terminar hasta en días de arresto, dependiendo de la gravedad de los hechos. Esa decisión estará en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

¿Quién es Astrid Salamanca?

La actual directora administrativa del Senado fue reelegida en el cargo con 96 votos a favor y 1 en blanco, después de que los congresistas en pleno la volvieron a dejar en el cargo que maneja el presupuesto de la corporación, cerca de 500.000 millones de pesos que administra al año.

Caso Deicy Jiménez y Petro: las pruebas de los ‘sexocontratos’

Durante su discurso antes de ser elegida, Salamanca destacó en el Senado: “Quiero comenzar este recuento reconociendo su apoyo y su respaldo fundamental en este periodo para fortalecer la transparencia y proteger el patrimonio público”.

Ese fortalecimiento de la transparencia se está viendo empañado después de que la Corte Suprema de Justicia le abrió un incidente de medida correctiva, por los supuestos obstáculos que habría puesto para que ingresaran los investigadores detrás del caso contra Gustavo Petro y María José Pizarro por el escándalo de los sexocontratos.