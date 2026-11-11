Una niña de apenas cinco años habría sido utilizada como parte de la estrategia de seguridad de una organización dedicada al microtráfico en el centro de Bogotá. Según la Policía, los integrantes de la banda escondían estupefacientes a su alrededor para impedir que otras personas se acercaran al lugar donde comercializaban las sustancias.

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El caso salió a la luz tras la denominada operación Kratos, que permitió la captura de nueve presuntos integrantes de Los Caminantes, una estructura delincuencial que, de acuerdo con las autoridades, utilizaba una fachada de vendedores de cachivaches para ocultar sus actividades ilegales.

Operación en la cual cayó la banda Kratos en Bogotá, red de microtráfico que utilizaba a una menor de 5 años para esconder estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

La investigación, adelantada durante aproximadamente un año por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, permitió establecer que el principal punto de operación del grupo era el parque Tercer Milenio. Allí comercializaba marihuana, cocaína y tusi, principalmente a habitantes de calle y menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, la organización habría instrumentalizado a niños y adolescentes para facilitar el expendio de drogas. Entre las prácticas identificadas estaba utilizar a una niña de cinco años como una especie de barrera de seguridad, al ocultar las sustancias a su alrededor para evitar que alguien se aproximara al punto de venta.

La estructura tendría una trayectoria criminal cercana a los cuatro años y, según las estimaciones de los investigadores, generaba rentas de aproximadamente ocho millones de pesos diarios.

Operación en la cual cayó la banda Kratos en Bogotá, red de microtráfico que utilizaba a una menor de 5 años para esconder estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

El operativo incluyó seis diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Santa Fe y La Candelaria. En total, fueron capturadas ocho personas mediante orden judicial y una más en flagrancia.

Entre los detenidos está alias Gafas, señalado de administrar la organización. Los demás presuntos integrantes, identificados como Guájaro, Mona, Flaco, Pier, Zorro, Colombia y Mueco, estarían dedicados al expendio de estupefacientes.

Operación en la cual cayó la banda Kratos en Bogotá, red de microtráfico que utilizaba a una menor de 5 años para esconder estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

Las labores investigativas incluyeron agentes encubiertos, inspecciones judiciales, dibujos forenses, cotejos morfofaciales, reconocimientos fotográficos y vigilancia. Con estos elementos, las autoridades lograron identificar el funcionamiento de la estructura.

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, entre otros señalados en el procedimiento.

El caso de Los Caminantes hace parte de los resultados de la operación Kratos, que golpeó varias estructuras delincuenciales en Bogotá. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier actividad criminal a través de la línea 123.