Errores financieros que son muy comunes y se deben evitar

En algún momento de la vida, todas las personas han tomado decisión financiera que, por no analizarlas con precaución, ocasionan grandes deudas y una perdida de dinero que se hubiese podido invertir en otras cosas. No obstante, los errores financieros solo son acciones que se toman de forma apresurada y que van en contra de los principios básicos de las finanzas personales.

Como tal, estos errores financieros se deben principalmente a una falta de conocimiento y a malos hábitos que llevan a caer en lo que se conoce como deudas malas. Por ello, el portal web Skandia, da a conocer ocho de estos errores que se deben mitigar para tener unas buenas finanzas.

Errores financieros que se deben evitar

1. No pensar en los gastos a mediano plazo

Uno de los errores más comunes que cometen las personas es no pensar por un momento lo bien que se sentiría que lleguen las facturas sin tener ningún tipo de preocupación financiera. Sin embargo, este panorama no suele pasar, pues el cúmulo de gastos a mediano pueden provocar una crisis financiera sin darse cuenta. De este modo, los expertos de Skandia señalan que es bueno ahorrar dinero para gastos como el Soat, seguro del carro, impuesto del vehículo, vacaciones, matrículas estudiantiles, entre otros. La mejor forma de hacerlo es dividiendo el costro entre 12 y ahorra dicha cantidad mes a mes.

2. Compras compulsivas

Entre los hábitos más comunes cuando se tienen buenos ingresos e incluso, cuando se carece de ellos, es endeudarse con compras compulsivas que solamente dar un placer momentáneo. Por ello, es importante darle valor a los esfuerzos financieros para saberlos invertir correctamente y de forma controlada. Una opción para mitigar este al hábito es preguntarse cada vez que se tenga ese impulso si el producto se quiere o se necesita. Si la respuesta es quererlo, debe restringirse de la compra.

Las compras compulsivas son uno de los errores financierso más comunes. - Foto: Getty Images

3. No saber esperar

Saber esperar es el arte de aplazar los gastos, algo que está muy relacionado con las compras compulsivas. Por ejemplo, si se deja pasar tiempo en pensar y analizar si lo que se quiere es necesario o un simple capricho, es probable que durante este periodo se dé cuenta de que realmente no era un producto que necesitaba.

4. Mal uso de las tarjetas de crédito

El cuarto error financiero más común es no tener claridad del uso adecuado de las tarjetas de crédito. Los expertos señalan que estas solamente se deben utilizar en un caso de emergencia, más no de forma habitual. Adicional a ello, Skandia señala tres formas básicas de mitigar su uso: no cargar la tarjeta de crédito, utilizar los beneficios de millas para hacer compras y hacer compras a solo una cuota.

El cuarto error financiero más común es no tener claridad del uso adecuado de las tarjetas de crédito. - Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Llevar una vida que no puede costear

Este es un error muy común de los jóvenes, pues algunos llevan un estilo de vida por encima de sus posibilidades, lo cual puede ser un desastre financiero. Por ello, no es necesario gastarse el dinero que no se obtiene o endeudarse en cosas que realmente no le generen un ingreso a futuro.

6. No ahorrar

Entre los hábitos financieros más importantes está el de ahorrar. Como tal, esto permite que las finanzas no se desequilibren y no se descuadre en gastos no planeados. A su vez, le permitirá cumplir objetivos como viajar, estudiar, entre otros.

No importar el lugar, pero sí la iniciativa para ahorrar. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

7. Gastar más de lo que se gana

Aprender a vivir y gastar lo que se tiene es tener buenas finanzas personales, pero cuando se gasta más de lo que se gana, se comienzan a acumular grandes deudas. Normalmente, este mal hábito se da cuando no se tiene control de las finanzas y no se tiene completamente claro cuando dinero gasta mensualmente. Por ello, se aconsejan presupuestar y llevar a cabo el control de los gastos e ingresos.

8. No educarse financieramente

La mayoría de personas trabajan para tener una buena calidad de vida, pero desafortunadamente, dentro de la formación básica no están las finanzas personales, lo cual es un factor importante para la vida. De este modo, los expertos aconsejan aprender sobre finanzas personales para conocer distintos panoramas de ahorro, inversión y gastos inteligentes que se pueden desarrollar.