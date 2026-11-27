Además de aportar un toque natural a los espacios, las plantas ayudan a dar vida y color a diferentes rincones del hogar, como salas, habitaciones y balcones. Por ello, algunas especies se han convertido en las favoritas de quienes disfrutan de la jardinería y buscan opciones para decorar sus viviendas.

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Una de ellas es la palma areca, también conocida como palma amarilla. Sus hojas alargadas, su color verde intenso y su apariencia frondosa la convierten en una de las plantas más populares para interiores. Gracias a la forma en que crecen sus tallos y al volumen de su follaje, es una alternativa decorativa que se adapta a distintos ambientes.

Sin embargo, para conservar su aspecto y favorecer su crecimiento, esta especie necesita ciertos cuidados. Cuando no recibe las condiciones adecuadas, puede comenzar a mostrar señales de deterioro, como hojas amarillentas, puntas secas o bordes marrones.

¿Cómo recuperar una palma areca?

De acuerdo con Pur Plant, uno de los factores que puede afectar su apariencia es el aire seco dentro de la vivienda. La calefacción durante las temporadas frías y el aire acondicionado pueden reducir la humedad ambiental, lo que provoca que las puntas de las hojas pierdan hidratación y comiencen a resecarse.

Foto de referencia de una palma areca. Foto: Getty Images

Otro aspecto que puede perjudicarla es el agua del grifo. La acumulación de sales minerales y flúor en el sustrato puede ocasionar manchas y bordes marrones en el follaje. Para prevenir este problema, se recomienda utilizar agua filtrada o de lluvia, aumentar la humedad del ambiente y lavar ocasionalmente la tierra para retirar los residuos minerales.

La poda también requiere especial atención. No se deben cortar las puntas de los tallos, ya que la palma areca no puede producir nuevos brotes desde esas zonas. Si algunas hojas están completamente secas o presentan daños importantes, lo adecuado es retirarlas desde la base o recortar únicamente las partes afectadas.

Palma areca recibiendo luz natural. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el amarillamiento de las hojas puede ser una señal de exceso de agua, sobre todo cuando varias cambian de color al mismo tiempo y la tierra permanece húmeda durante varios días. En estos casos, es importante revisar el riego y comprobar que la maceta tenga un drenaje adecuado.

Para mantenerla en buenas condiciones, lo recomendable es regarla cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos y utilizar una mezcla de tierra aireada que permita evacuar el exceso de humedad. Así se reducen los riesgos de deterioro y se favorece el desarrollo de un follaje saludable.