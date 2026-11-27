Detrás del lanzamiento de un producto de belleza hay procesos que van desde la investigación de tendencias hasta el desarrollo de fórmulas, empaques y fabricación. En ese recorrido sobresale Prebel, una compañía antioqueña que integra estas capacidades para acompañar a marcas nacionales e internacionales del sector.

A través de sus más de 85 años de trayectoria, la firma se ha destacado por posicionarse como un aliado estratégico en Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato, (CDMO por sus siglas en inglés) líder de la industria de la belleza y el cuidado personal en América Latina. Además, recientemente, recibió por parte de Sistema B Colombia, su certificación B Corp. Este logro la acredita como una de las 135 empresas B Certificadas del país y reconoce el impacto positivo que la compañía ha tenido en la sociedad.

La clave para sostenerse en el tiempo y sobresalir en un mercado que vendió casi 3.600 millones de dólares en Colombia durante 2025 (de acuerdo con datos de la Andi), ha sido: “Estar convencidos de que una organización trasciende cuando tiene claro por qué existe. Y el propósito que orienta nuestras decisiones es embellecer vidas”, dice Catalina Alzate, gerente de Desarrollo de Negocios - category experts de la compañía.

Ese propósito, además de reflejarse en sus aliados y la producción de más de 100 millones de unidades al año, se hace realidad a través de su cultura organizacional. ⁠Por ello, la experticia, el conocimiento, el respeto y la empatía son los valores que han guiado a sus 1.200 colaboradores, además de su compromiso por la rentabilidad y la sostenibilidad.

Esta visión también se refleja en el modelo de liderazgo que ha sostenido la firma. “En Prebel entendemos que liderar comienza por uno mismo; por eso promovemos el desarrollo de la pasión, el autoconocimiento y la experticia como base para construir líderes íntegros. La orientación al cliente, el enfoque en el logro, la rentabilidad, el agilismo y el trabajo en equipo hacen parte de nuestro ADN y nos permiten responder con agilidad a una industria en constante evolución”, explica Alzate.

El propósito de embellecer

Desde el cuidado corporal y facial hasta el maquillaje, la protección solar, el cuidado capilar y las fragancias, Prebel desarrolla soluciones para distintas categorías de la industria de la belleza, combinando conocimiento, innovación y capacidades de producción para grandes marcas como Natura, Kimberly Clark, Milagros y L’Oréal.

Gracias a estos procesos, Prebel acompaña el desarrollo de productos que llegan a millones de consumidores. “La excelencia en nuestros procesos es uno de los valores más importantes”, recalca Alzate. Y es que, para Prebel, la importancia de un producto no se limita a su resultado final, también incluye a las personas, por lo que la compañía integra el talento, la innovación y el servicio en una misma apuesta empresarial.

Así se materializa su propósito de embellecer vidas: una visión que busca ir más allá de los productos para poner en el centro a las personas y el valor que la industria de la belleza puede generar. “Nuestros productos son el resultado visible de nuestro trabajo, pero el verdadero diferencial está en la cultura que los hace posibles: una en la que la belleza no es solo una industria, sino la forma que genera bienestar, confianza y transformación”, concluye Alzate.