Binance anunció el lanzamiento de Pay Later, una herramienta de pago diferido que permite a los usuarios elegibles acceder a financiación para compras cotidianas sin necesidad de vender sus activos digitales. El servicio, integrado a Binance Card y QR Pay, ofrece un periodo de pago con una tasa de interés del 0 % hasta el primer día del mes calendario siguiente.

La nueva función permite obtener hasta US$1.000 de poder de compra, utilizando como garantía tenencias de BTC, ETH o BNB. El monto disponible corresponde a un máximo del 50 % del valor de los dineros aportados, sujeto a los límites establecidos por la plataforma y a la elegibilidad de cada usuario.

A diferencia de una operación de venta de activos, Pay Later permite conservar las tenencias mientras se utilizan como respaldo de las compras. Por ejemplo, una persona con US$2.000 en activos elegibles podría acceder a un límite de hasta US$1.000, dependiendo de la garantía disponible y de las condiciones de su cuenta.

El sistema también establece que la garantía se bloquea de acuerdo con el monto requerido para cada transacción, en lugar de inmovilizar automáticamente la totalidad de los activos disponibles. De esta manera, los usuarios pueden utilizar el cupo a medida que realizan compras, sin tener que trasladar previamente sus tenencias a otros servicios.

La herramienta contempla pagos parciales en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento mensual. Las compras elegibles no generan intereses durante ese periodo, aunque los saldos que permanezcan pendientes después de la fecha límite pueden estar sujetos al cobro de intereses, de acuerdo con las condiciones del producto.

“Creemos que los usuarios deberían tener más flexibilidad en la forma en que acceden a su capital y lo usan”, afirmó Thomas Gregory, vicepresidente de Pagos y Fiat de Binance.

Para Gregory, el crédito para el consumo tradicional, por lo general, depende de comprobantes de ingresos y del historial, “lo que deja con menos opciones a las personas que tienen activos pero no cuentan con un historial crediticio”, explicó.

“Los pagos diferidos respaldados por activos ofrecen una alternativa basada en los activos que los usuarios ya tienen. Con Pay Later, llevamos esa flexibilidad a los pagos cotidianos a través de Binance Pay, para que los usuarios puedan usar sus tenencias sin moverlas entre plataformas”, añadió.

Pagos y disponibilidad por mercados

Pay Later puede utilizarse para compras en establecimientos físicos, pagos sin contacto y transacciones en línea, mediante Binance Card o códigos QR habilitados de Binance Pay. Su funcionamiento depende de los comercios participantes y de los socios locales regulados con los que opera la plataforma.

Los usuarios que cumplan los requisitos podrán activar la función directamente desde la aplicación de Binance. La compañía también informó que las compras elegibles realizadas con Binance Card podrán recibir hasta 3 % de cashback, sujeto a los términos y condiciones del programa y a su disponibilidad en determinados mercados.

En su primera etapa, el servicio estará habilitado para usuarios de Argentina y México, sujeto a las reglas del producto y a la disponibilidad regulada en cada mercado. Binance prevé extenderlo de manera progresiva a otros países, aunque no precisó un calendario para esa expansión.

El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento de los pagos a comercios dentro del ecosistema de la compañía. Según cifras entregadas por Binance, el volumen mensual de recaudos a través de Binance Pay aumentó 78 % interanual en 2026. Asimismo, el valor promedio de las transacciones pasó de US$76,20 a US$109,36, lo que representa un incremento del 43,5 %.

Estos resultados forman parte de la estrategia con la que la plataforma busca ampliar las posibilidades de uso de las monedas digitales más allá de las operaciones de compra, venta e intercambio. Con Pay Later, la compañía incorpora una modalidad de financiación vinculada a las tenencias de sus usuarios y a los pagos realizados en comercios.

La nueva herramienta se suma a otros servicios de Binance, como Earn, orientado a la generación de rendimientos sobre activos digitales, y las monedas estables vinculadas al dólar. La integración de estos productos busca concentrar en una misma aplicación distintas operaciones relacionadas con la administración y utilización de monedas digitales.

“Advertencia de riesgo: Pay Later es una línea de crédito con garantía en criptomonedas, no en moneda fiduciaria. Los precios de los activos digitales son volátiles y el valor de tu Garantía puede bajar o subir. No se cobran intereses si tu Saldo Pendiente se paga en su totalidad antes de la Fecha de Vencimiento Mensual; de lo contrario, los intereses se capitalizan diariamente y pueden aplicarse Cargos por Mora y Cargos por Adelanto de Efectivo. Si la relación préstamo-valor (Loan-to-Value) alcanza el umbral de liquidación aplicable, tu Garantía puede ser liquidada en cualquier momento, sin previo aviso, junto con un Cargo por Liquidación y un Ajuste de Liquidación Basado en el Riesgo. Seguirás siendo responsable de cualquier faltante y podrías perder más activos de los que aportas como Garantía. Esto no constituye asesoramiento financiero”, dice Binance.

*Contenido elaborado con el apoyo de Binance