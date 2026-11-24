Santiago Vélez Corredores de Seguros es un claro ejemplo de la consolidación de un legado familiar. La compañía colombiana fue fundada en 1989 por el antioqueño Santiago Vélez, quien creó la firma después de tres décadas en el oficio.

Un gobierno corporativo sólido e independiente y la apuesta por la innovación hacen parte de la fórmula de su permanencia en el mercado. Joaquín Guzmán Vélez, socio y miembro suplente de la junta directiva, relata la manera en la que fue seleccionado el actual gerente general: “Jorge Enrique Ortegón fue elegido hace un año por una empresa cazatalentos. Esta práctica nos permite contar con un profesional de amplia experiencia, con una trayectoria de más de dos décadas en grandes corporaciones”.

Guzmán Vélez está convencido de que una empresa familiar puede crecer mientras se unan las fortalezas históricas junto con una mentalidad organizacional preparada para los nuevos desafíos del sector. Una transformación que no pretende dejar atrás su esencia, sino darle nuevas herramientas para seguir vigente.

“Llegué a la compañía con el propósito de aportar una visión de organización y transformación para revisar procesos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la estructura interna”, afirma Jorge Enrique Ortegón, gerente general.

Jorge Enrique Ortegón, presidente de la corredora de seguros, con una experiencia de dos décadas en el sector corporativo. Foto: A.P.I.

Esa visión ya ha traído resultados relevantes para la organización. En el primer semestre de 2026, Santiago Vélez Corredores de Seguros registró un crecimiento del 32 por ciento en facturación en comisiones de corretaje, frente al mismo periodo de 2025, según las cifras compartidas por su gerente, y asegura que planean cerrar el año con un crecimiento de 35 por ciento.

Una nueva imagen que fortalece el legado

La firma se encuentra en un proceso de transformación que se refleja en un rebranding para renovar la imagen de la marca con una visión innovadora. “Uno de los principales retos consiste en combinar la experiencia de una organización estructurada con la agilidad y el trato personalizado de una empresa familiar”, agrega Guzmán Vélez.

La actualización se verá reflejada en cambios en la paleta de colores y una nueva forma de presentarse en sus canales de comunicación. La modernización también contempla rediseñar la página web, redes sociales y mayor visibilidad a partir de participación en eventos del sector, con el propósito de ser más participativos en el ecosistema del sector asegurador y acercar la empresa a nuevos públicos.

“La innovación es otro componente de esta evolución”, añade su gerente. “La empresa ya trabaja en la implementación de herramientas de inteligencia artificial para reducir tareas operativas y permitir que los colaboradores se concentren en actividades de mayor valor. La clave está en darles herramientas al equipo para que dejen un poco la operatividad y se prioricen labores comerciales, relacionales y de análisis”, explica Ortegón. La tecnología se plantea como un apoyo para fortalecer la asesoría y el trabajo del equipo. La relación con los clientes siempre estará mediada por una persona.

La visión de futuro de Santiago Vélez Corredores de Seguros también contempla una expansión progresiva de su presencia en el país. Dentro de su plan estratégico para los próximos tres años está la posibilidad de abrir sucursales en distintas ciudades, a partir de la identificación de mercados con potencial y aliados locales. El Eje Cafetero aparece como una de las regiones de interés, por su actividad económica y por las oportunidades de relacionamiento que representa para la compañía. La estrategia busca establecer alianzas con agentes y agencias de seguros que, aunque cuentan con sus propias carteras de clientes, pueden encontrar en la infraestructura técnica, administrativa, jurídica y comercial del corredor un respaldo para ampliar sus capacidades.

A esta apuesta se suma el fortalecimiento de tres frentes de negocio: los clientes corporativos, las alianzas con otros actores del sector y una mayor participación en el mercado estatal. La experiencia acumulada en este último segmento, junto con la profundización de nuevos productos con clientes actuales como la Federación Nacional de Cafeteros, hace parte de las oportunidades que la empresa busca consolidar.

El propósito es seguir consolidando el actual gobierno corporativo. Actualmente la junta directiva cuenta con la participación de expertos en el sector como José Orlando Montealegre, exsuperintendente de Industria y Comercio y Delegado de Seguros, quien también fue presidente de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros ACOAS; jefe del Departamento Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, consultor del BID y del Banco Mundial. Su perfil permite crecer sobre la actual estructura y buscar nuevas tecnologías, sin perder el acompañamiento cercano que, desde sus orígenes, ha sido uno de los principales atributos de la organización. .