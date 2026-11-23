En Colombia, más de 6 millones de mujeres rurales lideran desde la tierra. Son productoras, emprendedoras y cabezas de hogar que, con esfuerzo y constancia, sostienen la seguridad alimentaria del país. Sus manos cultivan y cuidan para asegurar un mañana promisorio a sus comunidades.

Durante años, muchas de ellas tuvieron dificultades para acceder al sistema financiero. Con el propósito de contribuir al cierre de esta brecha, en 2024, el Banco Agrario lanzó la Tarjeta de Crédito Mujer Agro. Con ella, las agricultoras pueden financiar sus proyectos y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Cuando una mujer rural accede a herramientas financieras, también accede a nuevas posibilidades para hacer crecer su proyecto productivo, tomar decisiones sobre sus recursos y construir un futuro con mayor independencia. Queremos que las mujeres del campo encuentren en el Banco Agrario un aliado para hacer realidad sus proyectos. Esta es la línea que tiene el Banco para lograr la real transformación del agro.

Crecer con el Banco Agrario: así se amplió la oferta para pequeños productores y negocios

La iniciativa responde a la misión de la entidad: llevar servicios bancarios a millones de campesinas que buscan respaldo para seguir impulsando el desarrollo agrícola nacional. Detrás de esta apuesta están mujeres de entre 20 y 70 años, que hoy tienen más opciones para invertir en su labor agropecuaria y decidir sobre su propio patrimonio. Así, el producto se ha convertido en un motor de autonomía económica y de liderazgo en el agro.

Una iniciativa digna de reconocimiento

El alcance de la Tarjeta Mujer Agro trascendió fronteras. Qorus Global, organización sin ánimo de lucro que reúne a más de 1.200 marcas financieras, entre bancos y aseguradoras, de más de 120 países, le otorgó al Banco Agrario el Premio Qorus-Infosys Finacle Gold en la categoría Innovación en Banca Social, Sostenible y Responsable. Con esta distinción destacó su capacidad para diseñar soluciones con impacto social.

En el ámbito nacional, Asobancaria también exaltó la propuesta con el Premio Florángela Gómez, en la categoría Innovación Social. Son dos galardones que confirman algo fundamental: apostar por las mujeres del campo es un acto de justicia y, al mismo tiempo, una estrategia de desarrollo.

“Estos reconocimientos nos confirman que estamos avanzando en la dirección correcta. Más allá de los premios, lo verdaderamente importante es saber que estamos creando soluciones que responden a las necesidades de las mujeres rurales y que les permiten tener más oportunidades para desarrollar sus actividades productivas”, puntualiza María Carmenza Valverde, como vicepresidente ejecutiva (e), a propósito del Día Internacional de la Mujer Rural.

La tarjeta hace parte de la transformación digital del Banco Agrario, que busca acercar los servicios financieros a las zonas rurales, donde la lejanía ha sido durante mucho tiempo un obstáculo. Foto: Banco Agrario A.P.I.

La banca digital que conecta y acorta distancias

La tarjeta hace parte de la transformación digital del Banco Agrario, que busca acercar los servicios financieros a las zonas rurales, donde la lejanía ha sido durante mucho tiempo un obstáculo. A esta apuesta se suman otros canales del Banco. En la billetera digital BICO, el 84,5% de los usuarios son mujeres; mientras que, en la cuenta de ahorro digital, ellas representan el 48,5% de los clientes. Las productoras rurales no solo adoptan la tecnología: la están liderando.

Respaldar los proyectos productivos femeninos es una prioridad para el Banco de todos los colombianos, porque cuando una mujer del campo accede al crédito, no solo hace crecer su producción; además, fortalece su voz en la familia, en la asociación y en la vereda. Cada tarjeta activada abre una puerta, y cada peso invertido retorna multiplicado en alimentos, empleo y arraigo en la tierra. Con la Tarjeta de Crédito Mujer Agro, el Banco Agrario reafirma su compromiso con la inclusión financiera, porque cuando las campesinas tienen las herramientas, el porvenir de Colombia se siembra con confianza y se cosecha en más oportunidades para ellas.