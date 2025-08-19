Miles de neoyorquinos perderían el acceso a SNAP y se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Nueva York por recortes de Trump

Por lo menos 300.000 personas que se benefician del programa SANAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en Estados Unidos) perderían el acceso al subsidio, según la gobernadora Kathy Hochul y el congresista de El Bronx, Ritchie Torres.

El programa se vería sumamente afectado por la “Gran y Hermosa Ley” de la administración Trump, que incluye recortes importantes a políticas federales de ayuda social.

“Se trata de una pesadilla terrible para El Bronx. Al desmantelar Medicaid y SNAP, los republicanos han puesto en riesgo a cientos de miles de neoyorquinos, solo para financiar exenciones fiscales para multimillonarios”, asegura el congresista Torres.

Este condado de Nueva York es una de las zonas con población más vulnerable que depende de ayudas estatales. | Foto: Getty Images

En El Bronx, hay 272,857 personas en 158,306 hogares que reciben esta ayuda alimenticia, reporta El Diario NY.

Además, personas inmigrantes, incluso elegibles para SNAP, también se verían en riesgo, excluyendo ahora a quienes no tengan estatus de residente permanente legal, estatus cubano/haitiano o estatus de Pacto de Libre Asociación.

Los números que preocupan

41,000 no ciudadanos en el estado de Nueva York, incluyendo personas a quienes el gobierno federal les otorgó estatus de refugiado o asilado, perderían el beneficio.

En términos económicos, serían 108 millones de dólares que no se verán reflejados en jurisdicción neoyorquina.

“Por primera vez en la historia de este programa de ayuda alimenticia se exige a los estados que contribuyan con el costo de estos beneficios, o se corre el riesgo de eliminarlo por completo”, dice Kathy Hochul.

La funcionaria precede uno de los estados con más políticas de bienestar social en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

“La lucha para proteger a los neoyorquinos y defender los valores fundamentales de nuestra nación se está librando ahora mismo, y me comprometo a estar al frente de esta lucha todos los días”, reiteró la gobernadora.

Según un informe del contralor del Estado, Thomas P. Dinapoli, hasta marzo de 2025 unas 3 millones de personas dependían del programa, lo que representa 1.4 mil millones de dólares que tendrían que asumir Nueva York y sus condados.

La accesibilidad a SNAP

La situación se torna más compleja, ya que los requisitos para acceder al beneficio se volvieron más exigentes.

Los adultos entre 19 y 64 años que reciben Medicaid y SNAP, deberán certificar 80 horas de trabajo mensual.

Por otra parte, Los padres de niños de 14 años o más deberán cumplir con los requisitos laborales del programa.

También se reduciría la financiación del Programa SNAP-Ed Nueva York, que enseña a comprar y cocinar de forma saludable aprovechando lo más posible los cupones.