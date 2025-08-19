Suscribirse

Estados Unidos

Miles de neoyorquinos perderían el acceso a SNAP y se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Nueva York por recortes de Trump

La ayuda alimentaria es vital para más de 3 millones de personas residentes en el estado.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 1:29 p. m.
x
Los bonos del programa suelen ser redimidos en decenas de establecimientos que tienen convenio con el estado en cuestión. | Foto: Getty Images

Por lo menos 300.000 personas que se benefician del programa SANAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en Estados Unidos) perderían el acceso al subsidio, según la gobernadora Kathy Hochul y el congresista de El Bronx, Ritchie Torres.

El programa se vería sumamente afectado por la “Gran y Hermosa Ley” de la administración Trump, que incluye recortes importantes a políticas federales de ayuda social.

“Se trata de una pesadilla terrible para El Bronx. Al desmantelar Medicaid y SNAP, los republicanos han puesto en riesgo a cientos de miles de neoyorquinos, solo para financiar exenciones fiscales para multimillonarios”, asegura el congresista Torres.

Contexto: Millones de niños en Estados Unidos quedarán sin bonos alimenticios por esta decisión del Congreso
x
Este condado de Nueva York es una de las zonas con población más vulnerable que depende de ayudas estatales. | Foto: Getty Images

En El Bronx, hay 272,857 personas en 158,306 hogares que reciben esta ayuda alimenticia, reporta El Diario NY.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia

Además, personas inmigrantes, incluso elegibles para SNAP, también se verían en riesgo, excluyendo ahora a quienes no tengan estatus de residente permanente legal, estatus cubano/haitiano o estatus de Pacto de Libre Asociación.

Los números que preocupan

41,000 no ciudadanos en el estado de Nueva York, incluyendo personas a quienes el gobierno federal les otorgó estatus de refugiado o asilado, perderían el beneficio.

En términos económicos, serían 108 millones de dólares que no se verán reflejados en jurisdicción neoyorquina.

Por primera vez en la historia de este programa de ayuda alimenticia se exige a los estados que contribuyan con el costo de estos beneficios, o se corre el riesgo de eliminarlo por completo”, dice Kathy Hochul.

x
La funcionaria precede uno de los estados con más políticas de bienestar social en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

La lucha para proteger a los neoyorquinos y defender los valores fundamentales de nuestra nación se está librando ahora mismo, y me comprometo a estar al frente de esta lucha todos los días”, reiteró la gobernadora.

Según un informe del contralor del Estado, Thomas P. Dinapoli, hasta marzo de 2025 unas 3 millones de personas dependían del programa, lo que representa 1.4 mil millones de dólares que tendrían que asumir Nueva York y sus condados.

La accesibilidad a SNAP

La situación se torna más compleja, ya que los requisitos para acceder al beneficio se volvieron más exigentes.

Los adultos entre 19 y 64 años que reciben Medicaid y SNAP, deberán certificar 80 horas de trabajo mensual.

Por otra parte, Los padres de niños de 14 años o más deberán cumplir con los requisitos laborales del programa.

También se reduciría la financiación del Programa SNAP-Ed Nueva York, que enseña a comprar y cocinar de forma saludable aprovechando lo más posible los cupones.

Además, el estado perderá $29 millones anuales que financiaban esta labor de 18 organizaciones comunitarias en todo el estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

2. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

4. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

5. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosSnapSeguridad alimentariaNueva Yorksubsidio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.