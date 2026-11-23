La seguridad de una empresa empieza mucho antes que cualquier incidente. Empieza cuando la organización sabe qué debe proteger, qué puede comprometer su operación y qué señales anuncian un cambio. Esa es la base del oficio en este sector. La diferencia está en cómo se integran el talento humano, la tecnología y los procesos para leer esas señales a tiempo.

Un ejemplo del valor de esta anticipación se dio durante un periodo de alta tensión social cuando varias operaciones de una misma zona suspendieron actividades. Una instalación crítica protegida por una de las compañías del Grupo mantuvo su operación. Contaba con un mapeo de amenazas, un análisis de escenarios y un protocolo de continuidad construidos con antelación. La diferencia la hizo un sistema que tenía la información estructurada antes de que el riesgo se materializara.

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“Un modelo de seguridad empieza por entender qué riesgos pueden detener la operación de una empresa. Desde ahí se diseña el sistema: las personas, la tecnología y los procesos que permiten anticiparlos”, explica Juan Felipe Gómez, gerente de Arquitectura Integrada del Grupo Altum.

Entender antes de proteger

Una mina, un aeropuerto, una zona franca y un centro de distribución enfrentan riesgos distintos. En la minería pesan las condiciones del territorio, los desplazamientos y la protección de activos. En un aeropuerto pesan los protocolos rigurosos y la coordinación permanente. En una zona franca, lo decisivo es conocer a fondo los flujos de mercancías, vehículos, personas y contratistas.

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Por eso, cada modelo parte del conocimiento de la organización: sus procesos, sus activos críticos, sus amenazas y las consecuencias de una interrupción. De esa lectura se desprenden los controles, la supervisión y los planes de contingencia. Según el riesgo, el esquema integra unidades caninas, escoltas para personas y mercancías, drones o consultoría especializada.

En ese contexto, Grupo Altum resulta ser un aliado destacado.La organización reúne en Colombia diez compañías especializadas en vigilancia y seguridad privada: VISE, Seguridad de Occidente, Deas, Atlanta, Scanner, Segurtec, Coservicrea, Vigilancia Acosta, Aseisa y QAP. Cada una tiene trayectoria propia; VISE suma 47 años y Seguridad de Occidente, 44. Todas operan bajo un mismo modelo que integra talento humano, tecnología y procesos en entornos industriales, mineros, aeroportuarios, logísticos, comerciales y corporativos.

Prevenir es elegir el futuro

Cada operación produce información valiosa: reportes de campo, novedades recurrentes, rondas y evaluaciones de riesgo. Organizada, revela patrones que un hecho aislado deja ocultos. Los mapas de calor muestran dónde y a qué hora se concentran los eventos. Su cruce con el orden público o la estacionalidad permite prever cuándo puede cambiar el riesgo.

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Esa lectura orienta la prevención, prioriza las vulnerabilidades y mantiene el modelo actualizado cuando cambia la operación o surgen nuevas amenazas. En eso consiste la inteligencia aplicada a la seguridad: convertir lo que se sabe en decisiones oportunas.

Una contingencia puede afectar la producción, la logística, los clientes y la reputación. En una operación logística, una situación en los accesos puede alterar la circulación de vehículos, los despachos y las entregas. Por eso, la seguridad alcanza su mayor aporte cuando se gestiona como parte de la estrategia y su información llega a quienes toman las decisiones.

Ese rigor se verifica. VISE cuenta con certificaciones como ISO 28000 en cadena de suministro, ISO 18788 en seguridad privada, BASC y seguridad aeroportuaria.

La tecnología amplía la capacidad de ver. Las personas interpretan el contexto, reconocen lo que requiere atención y deciden cómo responder.

Por eso, la confiabilidad también hace parte de la gestión del riesgo. En una auditoría a los procesos de vinculación de personal externo, se priorizaron las no conformidades más críticas y se rediseñó el procedimiento desde su origen. Así se fortaleció el control de acceso a instalaciones críticas antes de que el riesgo se materializara.

“La confiabilidad del talento humano es uno de los aspectos que más atención merecen, y se gestiona durante todo el ciclo de vinculación, desde la selección inicial en adelante”, afirma Jeison Chica Zárate, gerente nacional de Operaciones de VISE.

“Prevenir es elegir el futuro antes de que el riesgo lo decida. Es evitar problemas del mañana. Toda empresa debe cuidar a su gente, asegurar su permanencia y ser garantía de confianza para el territorio que la acoge”, añade.

Anticipar el riesgo comienza por comprender lo que se protege. Y proteger una organización es acompañarla a sostener su operación y a crecer con confianza.