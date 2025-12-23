Grupo Altum: la multinacional colombiana que convirtió los servicios en una estrategia empresarial

La eficiencia no es un fin, es una forma de competir. Y bajo ese requisito, las organizaciones buscan aliados capaces de transformar las operaciones diarias en valor estratégico para todos sus grupos de interés. En ese terreno se destaca el Grupo Altum, un conglomerado colombiano que ha logrado consolidar una posición destacada en el sector de servicios empresariales al articular seguridad, aseo, mantenimiento y outsourcing de personal en una misma plataforma operativa con el apoyo de la tecnología.

Altum es un grupo compuesto por varias compañías especializadas, cada una experta en su campo, que abarca desde vigilancia física, seguridad electrónica y monitoreo inteligente hasta aseo, mantenimiento, administración de nómina, servicios administrativos y soluciones tecnológicas. Este modelo convierte al grupo en uno de los proveedores multiservicio más grandes del país. Su estructura permite que servicios operados tradicionalmente en silos, como limpieza, seguridad, servicios de salud ocupacional, telecomunicaciones o apoyo logístico, funcionan ahora como un ecosistema integrado con coherencia operativa y una sola línea de control para el cliente.

Una operación que impulsa el futuro de Colombia

Esta compañía es un actor esencial en un entorno regional favorable que será impulsado por la digitalización, la necesidad de externalizar operaciones y la transición hacia edificios inteligentes, de acuerdo con datos publicados por 6Wresearch, centro integral de inteligencia de mercado y asesoramiento empresarial. La demanda por servicios integrados —uno de los pilares del modelo de Altum— es precisamente la modalidad que más rápido crece en la región.

En ese contexto, la propuesta del grupo adquiere sentido estratégico. Altum no solo presta servicios: los convierte en sistemas de información. En seguridad, por ejemplo, la combinación de videoanalítica, drones, centrales inteligentes y control de accesos transforma la vigilancia en una fuente de datos que permite anticipar riesgos, optimizar procesos y apoyar decisiones operativas y comerciales.

En aseo y mantenimiento, cada tarea se registra, se gestiona y se analiza, convirtiendo actividades rutinarias en trazabilidad operativa, mantenimiento predictivo y fortalecimiento de la imagen corporativa del cliente.

El grupo también ha expandido su operación hacia capacidades tecnológicas avanzadas, como su Unidad de Operaciones Aéreas para vigilancia, inspección y fotogrametría, integrando información terrestre y aérea para ofrecer modelos más robustos de control operativo.

Todo esto configura a Altum como un jugador que no compite solo por precio o cobertura, sino por su capacidad de elevar los servicios esenciales al nivel de la estrategia empresarial. Su enfoque integrado permite a los clientes reducir proveedores, ganar control, mejorar la trazabilidad de su operación y tomar decisiones respaldadas en datos reales.

La magnitud de Altum también se refleja en su capacidad de empleo. Según reportes recientes, el grupo cuenta con 55.000 trabajadores activos en países como Colombia, España, Brasil, México, Ecuador y Uruguay. Esta cifra reafirma la dimensión de su operación y su impacto social y económico en Latinoamérica y sus inversiones en España.

A este músculo laboral se suma una trayectoria consolidada en el mercado de seguridad privada: en el ranking sectorial más reciente (2025), las empresas del grupo, incluyendo Vise Ltda., Deas, Atlanta, Segurtec, Coservicrea, Seguridad Scanner, QAP, Aseisa y Vigilancia Acosta Ltda., ubican a Altum entre las compañías líderes en vigilancia y seguridad de Colombia. Este posicionamiento confirma su rol como un actor de peso en un sector altamente competido y regulado. Otras compañías que hacen parte del conglomerado son Serdan, Misión Temporal, Acertar, Salud Ocupacional de los Andes, Tap Tapp y Proserint.

En el Grupo Altum, cada acción cuenta. Cada servicio crea valor. Y cada operación impulsa el futuro de las empresas que acompaña.