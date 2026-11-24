La innovación social colombiana tiene potencial para trascender fronteras. Fundación nu3, organización con más de dos décadas de experiencia, avanza en su proyección internacional con el propósito de compartir con otros países un modelo de intervención integral desarrollado y fortalecido en Colombia.

Desde su llegada en 2007 a Estados Unidos y este año a Panamá y a España, Fundación nu3 ha respondido a la oportunidad de establecer alianzas, transferir conocimiento y desarrollar soluciones que puedan adaptarse a las necesidades de otras comunidades. Por eso, su CEO global, Paola Dávila-Pestana Porto, considera que el conocimiento construido en los territorios puede convertirse en una herramienta para responder a desafíos sociales en diferentes partes del mundo.

“Durante más de 20 años hemos construido en Colombia un modelo de intervención social que ha generado resultados medibles y transformado la vida de miles de personas. Hoy estamos compartiendo ese conocimiento, porque llevar nuestra metodología a otros países y establecer alianzas que permitan adaptar esta experiencia a nuevas realidades sí es posible. Colombia tiene mucho que aportar al mundo y la innovación social es una de esas capacidades que podemos proyectar internacionalmente”, afirma Dávila-Pestana.

Innovación social con origen colombiano

El principal diferencial de Fundación nu3 es nu360, un modelo que integra nutrición y seguridad alimentaria, educación integral, generación de ingresos y acompañamiento psicosocial.

Su implementación tiene como foco los Centros Integrales, espacios donde niños, niñas, adolescentes, madres y familias reciben atención y acompañamiento. El modelo cuenta con mecanismos de seguimiento y medición de resultados, además de capacidades de adaptación y replicabilidad que permiten proyectar su implementación en otros contextos.

Precisamente por ello, la apuesta de nu3 consiste en ampliar su presencia internacional, a la vez que exportan conocimiento, comparten metodologías y fortalecen las capacidades locales mediante alianzas estratégicas.

De hecho, uno de los impactos de la proyección internacional de este 2026 se materializó en Madrid con ‘Renace’, una gran cena benéfica realizada el pasado 4 de noviembre en el Club Financiero Génova. El encuentro contó con la presencia de Álvaro de Marichalar, explorador español; Juan Gonzalo Ospina, embajador de Colombia en Bélgica, y Paulina Estrada, cónsul de Colombia en Madrid, entre otros invitados que se sumaron a esta iniciativa.

La velada movilizó voluntades y recursos para impulsar la creación de un Centro Integral en Quibdó, Chocó, que acompañará a más de 300 familias afectadas por el terremoto y contribuirá a la multiplicación de sus oportunidades de vida.

“Colombia puede ser un referente en innovación social. La internacionalización de Fundación nu3 plantea una nueva posibilidad para el país: proyectar soluciones sociales desarrolladas localmente como conocimiento capaz de generar valor en otros territorios”, comenta Dávila-Pestana a propósito de resaltar que 201.474 personas han sido impactadas con el modelo nu3 a nivel global.

En Colombia, su trayectoria se refleja en más de 2,84 millones de raciones de comida entregadas, un 80 por ciento de beneficiarios recuperados nutricionalmente y cerca de 1.100 adolescentes formados en salud sexual y reproductiva.

En generación de capacidades, la organización reporta 20.000 personas capacitadas en emprendimiento, confección, gastronomía, economía popular y ofimática; unas 3.000 familias impactadas mediante proyectos de huertas productivas y 13.600 beneficiados al recibir talleres de habilidades socioemocionales.

Estos resultados son producto de una estrategia que articula empresas, instituciones públicas, universidades, organismos internacionales y organizaciones sociales para movilizar recursos y ampliar las oportunidades de las comunidades. “Para mí, internacionalizar significa construir una estrategia de crecimiento basada en el conocimiento, la colaboración y la generación de valor compartido. Por eso, esta realidad representa una oportunidad estratégica para Colombia”, concluye Dávila-Pestana.