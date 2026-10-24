Oportunidades para todos: la apuesta integral de Colsubsidio para llevar empleo, formación y vivienda a más colombianos

El desarrollo de un país no se mide únicamente por el crecimiento de su economía, sino también por las oportunidades que tienen las personas para construir su futuro. Acceder a una educación pertinente, conseguir un empleo, tener una vivienda propia o cuidar la salud son posibilidades que transforman vidas y, al mismo tiempo, fortalecen el tejido social y productivo de Colombia.

Ese es uno de los desafíos en los que Colsubsidio ha concentrado su trabajo durante 69 años: conectar las necesidades de las empresas con las aspiraciones de los trabajadores y sus familias. Hoy, esa labor se extiende a más de 96.000 empresas afiliadas y a una población de más de 2,8 millones de trabajadores y beneficiarios.

Uno de los puntos de encuentro entre el progreso individual y el desarrollo económico es el empleo. Para que las empresas crezcan y sean más competitivas, necesitan talento preparado; para que los trabajadores accedan a mejores oportunidades, necesitan formación pertinente y conexiones efectivas con el mercado laboral.

Colsubsidio articula estos dos frentes a través de sus servicios de formación, orientación y colocación laboral, con los que ha contribuido a la vinculación de más de 456.000 personas durante sus casi siete décadas. A esto se suma la institución de educación superior Tec Alianza, desarrollada junto a la Universidad de los Andes, que conecta la formación técnica y tecnológica con las necesidades del sector productivo, y Xposible Crecer, que promueve espacios de aprendizaje y conexión para que las mipymes fortalezcan su productividad.

A lo largo de su trayectoria, Colsubsidio ha acompañado la escrituración de más de 54.000 viviendas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias y a cerrar brechas sociales. Foto: Colsubsidio - API

Pero las oportunidades también se construyen en la vida cotidiana de los hogares. Tener una vivienda propia transforma vidas: significa construir un hogar, encontrar estabilidad y soñar con un futuro mejor. A lo largo de su trayectoria, Colsubsidio ha acompañado la escrituración de más de 54.000 viviendas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias y a cerrar brechas sociales.

El reto es lograr que el crecimiento de las empresas se traduzca cada vez más en oportunidades para los colombianos. En un entorno marcado por las nuevas dinámicas laborales y las exigencias en competitividad, conectar el crecimiento empresarial con mejores condiciones de vida será fundamental. Porque construir país significa que el desarrollo de las empresas también se refleje en nuevas posibilidades para las familias colombianas y en un futuro con más oportunidades para todos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Colsubsidio.